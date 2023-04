Série B - Nesta sexta-feira, tem inicio a 3ª rodada com Criciúma x Avaí e Vitória x Londrina (19h); Guarani x Ituano (21h30min). No sábado, jogam Sampaio Corrêa-MA x Mirassol (16h), Botafogo-SP x CRB e Chapecoense x Ponte Preta (17h); Tombense-MG x Atlético-GO (18h15min). A rodada encerra no domingo, com Novorizontino x Sport (15h30min), ABC-RN x Ceara (18h) e Vila Nova-GO x Juventude (18h15min). Corinthians - Um dia após o pedido de desligamento do clube, o técnico Cuca se reuniu com seu advogado, Daniel Leon Bialski, para orientá-lo a mover um processo contra as pessoas que, na avaliação do treinador, distorceram fatos ligados à sua condenação por envolvimento em crime sexual com uma menina de 13 anos, em Berna, na Suíça, em 1987. Para substituir o treinador, o plano A do Timão é Tite, sem clube desde que deixou a seleção brasileira. Justiça - O STJD abrirá um processo disciplinar para investigar a manipulação de resultados no duelo entre Vila Nova-GO x Sport, pela última rodada da Série B do ano passado, a pedido de Maurício Neves Fonseca, auditor processante do inquérito. Ele aponta que "foram identificados fortes indícios na participação de atletas no esquema de manipulação". Fórmula 1 - A quarta corrida da temporada está marcada para este domingo, às 8h, no Circuito Urbano de Baku, no Azerbaijão. Este será o primeiro GP do ano com a modalidade Sprint - corrida mais curtas disputada no sábado, às 10h, com duração de 30 minutos. O vencedor da Sprint ganha oito pontos, e o valor diminui sucessivamente até o oitavo colocado ganhar um ponto. Max Verstappen lidera Mundial com 69 pontos, Sergio Pérez é o 2º (54), e Fernando Alonso o 3º (45). Tênis - Bia Haddad foi derrotada pela russa Mirra Andreeva, de apenas 15 anos, nesta quinta-feira, no WTA 1000 de Madrid, por 2 sets a 0 (7/6 (8/6) 6/3). Já nas duplas, ao lado de Victoria Azarenka, Bia derrotou a norte-americana Desirae Krawwczyk e a holandesa Demi Schuurs por 2 sets a 1 e avançou às oitavas.