Notas esportivas

Copa do Brasil - Além das partidas da dupla Grenal, dois jogos encerram a 3ª fase do torneio nesta quinta-feira (27): Bahia (2) x (1) Volta Redonda (19h) e Botafogo (2) x (0) Ypiranga (19h30min). Premier League - Considerada a final antecipada do Campeonato Inglês, a partida entre Manchester City e Arsenal, disputada nesta quarta-feira (26), não teve clima de decisão. O time comandado por Pep Guardiola não permitiu qualquer equilíbrio no Etihad Stadium e, apoiado por sua torcida, bateu o rival de Londres por 4 a 1. Com dois jogos a menos, o City está apenas dois pontos atrás do Arsenal. Pelé - O Rei do Futebol se tornou verbete no dicionário Michaelis, um dos mais importantes na língua portuguesa. O eterno camisa 10 foi inserido como adjetivo na versão digital da obra e será incluído nas próximas que forem impressas. O jogador, morto no final do ano passado, aparece para o sinônimo de algo excepcional. Chapecoense - O escritório de advocacia Podhurst Orseck mandou carta para seus cerca de 40 clientes no Brasil. Com data de 19 de abril, a correspondência informa uma mudança de estratégia: abrir um novo processo nos Estados Unidos contra a resseguradora Tokio Marine e iniciar o processo de execução de US$ 844 milhões (R$ 4,2 bilhões). As ações na Justiça norte-americana são hoje em dia a única esperança de parte dos sobreviventes e familiares das vítimas da tragédia da Chapecoense receberem o seguro da aeronave. Sudão - Parte do grupo composto por jogadores e profissionais brasileiros da comissão técnica do Al-Merreikh, que estava preso na guerra do Sudão, começou a embarcar para o Brasil. O lateral Alex Silva, o atacante Matheuzinho e o fisioterapeuta Joílson Amorim têm chegada prevista para o fim da manhã desta quinta, em São Paulo. O restante do grupo vai utilizar outro voo, que deve aterrissar na parte da noite, no Rio de Janeiro. Automobilismo - Ayrton Senna foi nomeado Patrono do Esporte Brasileiro. O título foi concedido na terça-feira, pela Lei 14.559/23, sancionada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. A proposta passou pelo Senado Federal no último mês.