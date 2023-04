CSA x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter depende apenas de um empate contra o CSA para se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil, pois virou o jogo em casa e venceu por 2 a 1, com dois gols do meia-armador Alan Patrick. Agora, o Colorado volta a enfrentar o time alagoano, em Maceió, nesta quinta-feira (27). O confronto de volta pela 3ª fase da competição será disputado no estádio Rei Pelé, às 20h. Há uma disputa de atacantes dentro do Beira-Rio. Pedro Henrique e Mauricio disputam posição no ataque armado por Mano Menezes. PH não vem tendo chances ofensivas para marcar e está sem marcar há oito jogos. Enquanto isso, Mauricio vem saindo do banco de reservas e fazendo boas partidas. O jovem de 22 anos foi decisivo ao marcar dois gols contra o Flamengo. Resta esperar para ver quem receberá a titularidade do treinador. LEIA TAMBÉM: Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, espera por Carlo Ancelotti até maioOutro atleta que está sendo bem falado no clube é o recém-chegado Gustavo Campanharo. O volante “mordedor”, como ele mesmo se definiu, cumpriu bem o papel de proteger a defesa nas suas primeiras partidas e deve tomar a vaga de Baralhas no meio de campo.O CSA só joga a Copa do Brasil neste início de temporada, pois a Série C começa no mês de maio. Esse fator permite mais tempo de treinamento ao time, que chega descansado para o confronto contra o Colorado. Sabendo da diferença de tamanho dos times, o CSA deve buscar uma vitória simples e um possível resultado nos pênaltis. PROVÁVEIS ESCALAÇÕESCSA - Dalberson; Arnaldo (Cedric), Ednei, Rafael Forster e Rhuan; Bruno Mathias, Moisés e Tomas Bastos; Thiaguinho, Gabriel Taliari e Jô. Técnico: Vinícius Bergantin.Inter - Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Campanharo e Johnny; Pedro Henrique (Mauricio), Alan Patrick e Wanderson; Alemão. Técnico: Mano Menezes.Arbitragem - Flavio Rodrigues de Souza, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima. O VAR é coordenado por Daiane Muniz. .SERVIÇO - CSA x INTER: Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (Alagoas);