Inter visita o CSA e precisa de um empate para avançar de fase

Depois de vencer a partida de ida pela Copa do Brasil por 2 a 1, no Beira-Rio, o Inter volta a enfrentar o CSA, em Maceió, nesta quinta-feira (27). A partida é válida pela volta da 3ª fase da competição e ocorre no Estádio Rei Pelé, às 20h, com transmissão exclusiva pela Amazon Prime Video. O Colorado depende apenas de um empate para se classificar às oitavas de final do torneio, pois virou o jogo em casa com dois gols do meia-armador Alan Patrick.

Nesta quarta-feira, a equipe de Mano Menezes realizou treinos reduzidos e com regra de dois toques no CT Parque Gigante. O treinador deve escalar nomes semelhantes aos utilizados contra o Flamengo, por isso, a comissão técnica evita desgastar os jogadores. O grupo já está em Maceió. Em relação à escalação, Pedro Henrique e Mauricio disputam posição no ataque. Mesmo com a artilharia do Gauchão, PH não tem marcado gols nas últimas partidas.

Enquanto isso, Mauricio saiu do banco de reservas e fez os dois gols na vitória sobre os cariocas no último domingo, pelo Brasileirão. Wanderson segue sendo o ponteiro criativo no time alvirrubro. Em relação ao atacante, Mano disse que Luiz Adriano realiza o processo de recuperação. Com isso, Alemão deve seguir sendo o titular.

O recém-chegado Gustavo Campanharo cumpriu bem o papel de proteger a defesa nas suas primeiras partidas e é o novo titular no meio-campo, tomando a vaga de Baralhas. Junto dele, atuam Alan Patrick na armação e Johnny como coringa. A defesa tem Igor Gomes e Renê nas laterais, Mercado e Vitão são os zagueiros titulares e Keiller fecha a escalação.

Aliás, a direção aprovou o desempenho de Igor Gomes na lateral-direita e trabalha para renovar com o jogador. O intuito é assinar um contrato até 2027 com o atleta de 22 anos, que assumiu o posto de Bustos, lesionado. Sobre os outros jogadores no departamento médico, o volante Gabriel, que sofreu uma ruptura de ligamento no joelho, e o meio-campista Charles Aránguiz, que teve uma lesão muscular na panturrilha, estão em processo final de recuperação. Ambos seguem trabalhando forte no CT e retomam alguns trabalhos com bola. Apesar de ainda não terem condições de jogo, a expectativa é que ambos estejam prontos para jogar a primeira fase da Libertadores pelo Colorado.