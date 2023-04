Jogadores brasileiros conseguem deixar o Sudão e buscam voo para o Brasil no Egito

Nesta terça-feira (25), o grupo de brasileiros chegou na fronteira Sudão-Egito e seguirá para o Cairo, capital do Egito, de onde pegará um voo para o Brasil. Após passar por dias de falta de comida e água, os brasileiros decidiram deixar o Sudão e retornar ao Brasil. O grupo percorreu 1.300 km de ônibus, com destino à Assuan, no Egito para fugir do conflito. O ônibus foi parado e revistado por soldados muitas vezes, mas os brasileiros estão perto de completar a viagem.

LEIA MAIS: Jogadores brasileiros tentam fugir do Sudão de ônibus em meio a conflitos armados no país

Os Estados Unidos anunciam um cessar-fogo de 72 horas entre as Forças de Apoio Rápido e o Exército do Sudão, nesta terça-feira. Com isso, muitos estrangeiros utilizaram a oportunidade para fugir do Sudão. O grupo é composto por dez brasileiros, sendo quatro atletas e cinco membros da comissão técnica do clube Al-Merreikh, e uma funcionária da embaixada brasileira, Ana Aranha. Dentre os jogadores estão Matheuzinho, ex-Vila Nova-GO e Atlético-GO, Paulo Sérgio, ex-Flamengo, Alex Silva, ex-Vila Nova-GO, e Sérgio Raphael, ex-Bangu e Duque de Caxias.