Copa do Brasil - Dando sequência aos duelos de volta da 3ª fase do torneio, nesta quarta, tem: Santos (2) x (0) Botafogo-SP e Sport (3) x (3) Coritiba (19h); Águia de Marabá-PA (1) x (6) Fortaleza e Brasil de Pelotas (1) x (2) Atlético-MG (19h30min); Tombense-MG (2) x (4) Palmeiras (20h); Corinthians (0) x (2) Remo, América-MG (2) x (1) Nova Iguaçu e Flamengo (0) x (2) Maringá (21h30min). Futebol Brasileiro - Veiculada nesta terça-feira, a pesquisa Atlas perguntou o time de mais de 1.600 pessoas em 640 cidades do Brasil, e chegou aos números das maiores torcidas do país. O Flamengo lidera com 21,9%, seguido pelo Corinthians com 14,2%, São Paulo (9,9%), Palmeiras (7,7%); Vasco (6,2%), Cruzeiro (6,1%), Grêmio (4,6%), Atlético-MG (4,3%); Bahia (3,6%) e o Inter (3,5%) fecha o G-10. Seleção brasileira - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou, nesta terça, que esperará pela resposta do treinador Carlo Ancelotti até o dia 25 de maio. Sem citar o nome do italiano, o mandatário afirmou que partirá para um plano B se não receber a confirmação em breve. As opções para o comando são Fernando Diniz, Abel Ferreira e Jorge Jesus. Corinthians - Cerca de 30 torcedoras protestaram contra a manutenção do técnico Cuca, no Parque São Jorge, nesta terça-feira. O movimento "Fora Cuca" segue forte nas redes sociais. A revolta tem relação com a condenação do técnico em um caso de violência sexual contra uma menina de 13 anos em 1987, na Suíça, ao lado de outros três jogadores do Grêmio. Premier League - Nesta quarta-feira, pela 33ª rodada, às 16h, se enfrentam Manchester City x Arsenal. O time de Pep Guardiola, cinco pontos atrás do Arsenal, tenta diminuir a vantagem, embora tenha ainda dois jogos a menos que o líder da competição. Se enfrentam ainda West Ham x Liverpool (15h45min) e Tottenham x Manchester United (16h15min). Fórmula 1 - A categoria confirmou nesta terça-feira que as corridas sprint não serão mais utilizadas como forma de definição do grid de largada. A partir deste final de semana, quando será realizado o GP do Azerbaijão, uma das seis etapas da categoria que conta com sprint em seu cronograma, a corrida curta valerá pontos extras diretos na classificação do Mundial. Os pontos serão distribuídos do primeiro ao oitavo colocado.