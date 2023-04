Mano Menezes deve manter três atacantes no Inter diante do CSA, em Maceió

A grande novidade na reapresentação do Inter nesta terça-feira (25), após um dia de folga, foi a presença de Charles Aránguiz treinando com chuteiras no CT Parque Gigante. Com isso, a tendência é de que o meio-campista chileno fique à disposição do técnico Mano Menezes na primeira quinzena de maio. Para o duelo com o CSA, quinta-feira, às 20h, pela Copa do Brasil, o treinador deve manter os três atacantes e não fará preservações no grupo que viaja para Alagoas.

Aránguiz está na fase final de recuperação da lesão na panturrilha. Seguindo o prazo de um mês desde que foi apresentado, o chileno pode reforçar o grupo juntamente com o volante Gabriel, que também realizou treinos físicos nesta terça. Já o lateral-direito Bustos participou dos trabalhos com o grupo e está em fase final de recuperação, podendo voltar no final de semana, diante do Goiás, pelo Brasileirão.

Para o enfrentamento em Maceió, Mano deve repetir o mesmo time que começou a partida contra o Flamengo. Campanharo treinou entre os titulares e passou Baralhas na preferência do treinador. Com isso, o time deve encarar os nordestinos com Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Campanharo, Johnny, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Alemão.

Em relação às contratações, o Fenerbahçe segue na tentativa de renovar o contrato com o centroavante Enner Valencia. Segundo a imprensa turca, o clube fez uma proposta de 1,8 milhão euros anuais (R$ 10 milhões) por duas temporadas ao atleta. Entretanto, Enner pede três anos de vínculo. Ainda assim, o valor seria mais baixo do que o oferecido pelo Colorado, que chegou a U$ 2,5 milhões (R$ 12,9 milhões) por ano.

O Inter mantém o otimismo sobre a negociação e aguarda julho com paciência. O clube teria assinado um pré-contrato com o jogador, que viria na janela da metade do ano. Valencia tem 33 anos, disputou 41 jogos, marcando 31 gols e dando seis assistências nesta temporada.

Em mensagem oficial enviada à CBF, o Inter solicitou os áudios do VAR no momento do gol de Gerson, na vitória sobre o Flamengo. Nas imagens, a bola rebate entre jogadores e bate na mão do meio-campista, que marca o gol na sequência. O presidente Alessandro Barcellos disse que a imprensa questiona os lances do Colorado, mas ignora possíveis irregularidades dos cariocas, pedindo explicações da CBF antes da 3ª rodada do Brasileirão.