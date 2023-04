Copa do Brasil - Nesta terça-feira, começam os duelos de volta da 3ª fase da competição, que será iniciada por Cruzeiro (0) x (1) Náutico (19h), Paysandu-PA (0) x (3) Fluminense (20h), Athletico-PR (0) x (1) CRB-AL e Ituano-SP (0) x (0) São Paulo (21h30min). Juan Pablo Vojvoda - Após o jogo contra o Coritiba, no domingo, o treinador do Fortaleza se tornou o terceiro técnico com mais jogos pelo clube na história. O argentino chegou à marca de 149 partidas no comando do Leão, o mesmo número de partidas de Francisco Barbosa Gomes, campeão estadual pelo em 1963 e 1976. No segundo lugar está Rogério Ceni, com 153 jogos, e, na liderança, Moésio Gomes, com 229 jogos. Futebol feminino - A Fifa anunciou nesta segunda-feira que há quatro pré-candidaturas apresentadas para sediar a Copa do Mundo de 2027. O Brasil, como se esperava, está entre os que desejam receber a competição. O país enfrentará a África do Sul e duas candidaturas coletivas. A Bélgica, a Holanda e a Alemanha se apresentaram de maneira conjunta. É o mesmo modelo adotado por EUA e México. Futebol inglês - O avião que transportava as jogadoras do Arsenal pegou fogo durante a decolagem, no domingo. O avião trazia as jogadoras de volta a Londres depois de uma partida da Liga dos Campeões, contra o Wolfsburg. As chamas saíram de um dos motores do Boeing 737 na pista do aeroporto Braunschweig Wolfsburg, na Alemanha. O incêndio foi constatado imediatamente e os passageiros foram evacuados do avião. Um porta-voz do aeroporto disse ao jornal alemão Bild que a colisão de um pássaro causou o incêndio no motor. Ninguém ficou ferido. Atletismo - O brasileiro Rafael Pereira conquistou o ouro dos 110m com barreiras, com o tempo de 13.29s. A vitória se deu na competição Pure Athletics Spring Invitational, disputada no National Training Center, na Florida (EUA). Hipismo - O jóquei Dean Holland, de 34 anos, morreu após os cavalos tropeçarem e caírem em alta velocidade em corrida na Austrália. Seu cavalo, Headingley, se abaixou bruscamente e caiu quando o trajeto se aproximava da reta final. Ele foi levado de avião para o hospital em estado crítico, mas morreu devido aos ferimentos.