Barcelona vence Atlético de Madrid, segue na ponta e mantém distância para o Real

O Barcelona venceu o Atlético de Madri por 1 a 0, na tarde deste domingo (23), no Camp Nou, e manteve a distância de 11 pontos para o Real Madrid na liderança do Campeonato Espanhol. O atacante espanhol Ferran Torres marcou o único gol da partida. Com a vitória o Barça chegou a 76 pontos e faz as contas pelo título da LaLiga. O Atlético segue em 3º, com 60 pontos.



O Real Madrid venceu o Celta de Vigo por 2 a 0, na sexta-feira (21), e tinha cortado a diferença para oito pontos. No entanto, o triunfo da equipe de Xavi Hernández deixou a vantagem como era ao final da 30ª rodada -restam apenas oito rodadas.

O primeiro tempo começou com o Atletico pressionando a equipe da casa. Nos primeiros dez minutos, o time visitante conseguiu aproveitar os erros da saída de bola do Barcelona e criou boas chances -Griezmann acertou o travessão em uma delas.



A pressão baixou no resto da primeira parte e a equipe comandada por Simeone deixou o Barça jogar, apostando mais em seu contra-ataque rápido.



Segundo tempo tem caminhão de gols perdidos. O Barcelona teve inúmeras chances de ampliar, mas pecou demais na hora da finalização. O Atleti, por sua vez, tinha dificuldade para criar boas jogadas e finalizar para o gol de Ter Stegen. A partida foi faltosa e teve 12 cartões amarelos -quatro para o Barcelona e oito para o Atlético de Madri.



O Barcelona volta a campo na quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), para enfrentar o Rayo Vallecano, fora de casa. A equipe colchonera joga em casa, no mesmo dia, às 14h30 (de Brasília), contra o Mallorca.