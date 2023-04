Série B - Resultados da 2ª rodada: Atlético-GO 2x1 CRB, Botafogo-SP 1x0 Sampaio Corrêa-MA (na sexta-feira). No sábado, teve Tombense-MG 3x0 Ituano, Avaí 1x0 Mirassol-SP, Novorizontino 1x0 Juventude e Guarani 3x0 Ceará. No domingo, a Chapecoense goleou o Londrina por 3 a 0. Brasileirão feminino - Pela 8ª rodada da competição, o Grêmio perdeu por 2 a 1 para o Avaí-Kindermann-SC, fora de casa. Já o Inter joga nesta segunda-feira, às 17h30min, contra o Corinthians, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Racismo - Em uma ação conjunta dos ministérios do Esporte e da Igualdade Racial, o governo federal se prepara para lançar um programa contra o racismo e a discriminação no esporte, voltado para atletas no Brasil e no exterior. A informação foi adiantada pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, em declaração a jornalistas em Lisboa, onde ela participa da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Stock Car - Neste domingo, Ricardo Maurício venceu a segunda corrida, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e é o novo líder da categoria. O tricampeão assumiu a liderança com 69 pontos. Gabriel Casagrande, vencedor da primeira prova do dia, ocupa a segunda colocação da temporada, com 65 pontos. Além de ser o maior campeão de Interlagos, com oito triunfos, Ricardo Maurício conta com 87 pódios e 36 vitórias na carreira. Boxe - Após ser escalado de última hora para cobrir a saída do ganês Sena Agbeko, o brasileiro Yamaguchi Falcão foi nocauteado pelo cubano de 25 anos David Morrell, atual campeão dos supermédios (até 76,2 kg), neste sábado, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Com apenas duas semanas para se preparar, Falcão, de 35 anos, teve dificuldades com o preparo físico e perdeu a disputa do cinturão da Associação Mundial de Boxe (WBA). Tênis - O espanhol Carlos Alcaraz venceu o grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0, neste domingo, com parciais de 6/3 e 6/4 e conquistou o bicampeonato do ATP World Tour 500 de Barcelona. Um atleta não conquistava o título consecutivamente desde Rafael Nadal, quando o também espanhol foi campeão em 2016, 2017 e 2018.