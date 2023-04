Em grande partida de Mauricio, Inter vira sobre o Flamengo e vence por 2 a 1

Inter e Flamengo se enfrentaram neste domingo (23), às 11h, no Estádio Beira-Rio e apresentaram uma partida muito aberta e ofensiva. Com táticas divergentes, as equipes criavam chances importantes e faziam um jogo equilibrado nas oportunidades de ataque. A partida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro acabou com vitória colorada por 2 a 1, com gols de Mauricio (duas vezes) e Gerson. Com o resultado, Inter tem quatro pontos no Brasileirão, e o Flamengo, três.



Logo no começo da partida, o Inter tinha dificuldades em sair jogando e parava na marcação alta do Flamengo. Sampaoli armou um cinturão de atacantes que pressionavam a defesa do Colorado. Aos 13 minutos, Igor Gomes cruzou e Alemão cabeceou para fora. Aos 17, Gerson recebeu um lançamento dentro da área, Igor Gomes deu espaço, Gerson cruzou e Gabibol marcou. O auxiliar sinalizou o impedimento na posição do meio-campista rubro-negro.



Aos 21 minutos, Johnny tocou para Campanharo na entrada da área. O volante bateu alto no meio do gol e Santos espalmou para escanteio. Aos 27, Pedro bateu de fora da área e Keiller segurou firme. O Colorado jogava recuado, esperava por erros do Flamengo para sair em contra-ataque. Por isso, a média de posse de bola da primeira etapa foi de 36% Inter e 64% Flamengo.

A segunda etapa começou com pressão do Inter. Mano Menezes espelhou o sistema de marcação alta e dificultava a saída de bola do Urubu. Aos seis minutos, o time da casa trocou passes, Renê enfiou para Pedro Henrique, que escorregou e bateu para fora. Aos 10, Everton Ribeiro cruzou para Gabigol, que cabeceou no canto. Keiller pulou e a bola passou raspando a trave colorada.



Na sequência, 11, Everton Ribeiro bateu de fora e a bola passou ao lado do gol de Keiller. 18, Gerson criou a jogada, tocou para Gabriel. Gabi bateu, Keiller defendeu e deu rebote. Gerson pegou a sobra, deu um chapéu em Keiller, mais um balão para evitar Campanharo e bateu para o fundo do gol. Golaço. Inter 0x1 Flamengo.



Aos 22, Wanderson se bateu com Léo Pereira, enfiou para Maurício, que invadiu a área e chutou colocado. A bola ainda bateu no Santos e morreu no fundo das redes. Empate rápido do Colorado. Inter 1x1 Flamengo. Aos 45 minutos, Alan Patrick tentou encobrir o goleiro Santos. No fim, aos 50, Cebolinha cobrou o escanteio, M. França cabeceou e a bola explodiu na trave de Keiller. Público total de 42.756 no Beira-Rio.

Aos 52, nos últimos minutos, Maurício pegou a bola dentro da área, a defesa deu o mínimo de espaço ao ponta, ele bateu por cobertura no ângulo e Santos não alcançou. Inter 2x1 Flamengo. Grande virada do Colorado.



Inter 1 Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Campanharo (Baralhas), Johnny (de Pena) e Alan Patrick; Wanderson (Jean Dias), Pedro Henrique (Mauricio) e Alemão (Luiz Adriano). Técnico: Mano Menezes.



Flamengo 1 Santos; Wesley, Fabricio Bruno, Léo Pereira (Rodrigo Caio) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal (Everton Cebolinha), Gerson e Everton Ribeiro; Gabigol e Pedro (Marinho). Técnico: Jorge Sampaoli.

Arbitragem - Ramon Abatti Abel, auxiliado por Bruno Boschilia e Marcelo Carvalho Van Gasse. O VAR foi coordenado por Rodolpho Toski Marques.