Com desfalques, Grêmio perde para o Cruzeiro por 1 a 0, no Independência

Campeão e vice-campeão da Série B, Cruzeiro e Grêmio se enfrentaram neste sábado (22), às 21h, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. e a Raposa saiu vencedora do duelo por 1 a 0, com gol de Bruno Rodrigues. A partida da 2ª rodada ocorreu no Estádio Independência, em Minas Gerais, pois o clube de Ronaldo está em litígio com a Minas Arena, gestora do Mineirão. A grande mudança na escalação foi relativa à defesa do Tricolor, que teve Gabriel Grando como titular sob as metas. A informação que circula é de que Adriel teria sido punido por dar uma entrevista sem autorização do clube.



Na primeira etapa, os times se estudavam com cuidado. Ambas as equipes atacavam e defendiam em bloco e tentavam impedir os avanços adversários. Aos dois minutos, Suárez pegou de primeira e acertou um voleio no ângulo. Rafael Cabral espalmou para fora. Aos três minutos, M. Vital chutou de dentro da área gremista. Kannemann desviou para fora.

Perto dos 20 minutos, o Cruzeiro dava pressão no Tricolor, que tinha dificuldades em recuperar a posse de bola. Apesar do começo equilibrado, o time da casa assumiu as rédeas da partida e atacou o Imortal. O time da casa travava o esquema de Renato com uma marcação forte e uso de faltas táticas. Aos 28, Bruno Rodrigues bateu de fora e Grande espalmou para escanteio. Na sequência, 30, Richard desviou de cabeça para o segundo pau, e Bruno Rodrigues não conseguiu desviar para dentro do gol. Grando já estava batido, foi uma grande oportunidade para a Raposa.



Aos 35 minutos, Bruno Rodrigues recebeu dentro da área, bateu para baixo, a bola quicou e foi em direção ao teto da meta. Grando fez um milagre e salvou o Imortal. Aos 43, Vina bateu de fora e Cabral segurou. O jogo foi bem movimentado e com muias faltas. Aos 46 minutos, houve um possível pênalti em Bitello, mas o juiz não marcou e o VAR seguiu a decisão e campo.



Aos dois minutos da segunda etapa, o Cruzeiro cruzou, a bola desviou na defesa e o Richard finalizou para o gol. Grando fez grande defesa com o pé. Aos 10, Ramiro cruzou para dentro da área, Gilberto sozinho bateu e isolou. Chance desperdiçada do Cruzeiro. Aos 18, Bilu cruzou um escanteio, a bola caiu perfeitamente no pé de Bruno Rodrigues, que marcou um belo gol de primeira. Cruzeiro 1x0 Grêmio.



A Raposa tinha amplo domínio da partida, o Grêmio estava desorganizado em campo. Aos 26, Cristaldo bateu de fora e Rafael Cabral voou para defender. Aos 29 minutos, na melhor jogada do Grêmio no jogo, Suárez entrou na lateral da grande área, bateu baixo e Cabral espalmou para o meio. Cristaldo pegou o rebote, mas bateu fraco, mascado e Cabral se reposicionou e segurou a bola. Grande chance perdida pelo Tricolor.



Aos 31, Neto Moura entrou pela ponta e bateu rasteiro. Grando defendeu com os pés. Aos 34, Bitello bateu de fora, no meio, e Cabral agarrou firme. Aos 48, Bilu driblou Diogo Barbosa e bateu para fora. Aos 50, André cabeceou conta o gol de Cabral e a bola passou raspando na trave. O Grêmio terminou derrotado e tendo uma atuação abaixo da média. O Grande nome do Imortal foi Gabriel Grando, que evitou uma goleada. Público total de 21.605 pessoas na Arena Independência.



ESCALAÇÕES



Cruzeiro 1 Rafael Cabral. William, L. Oliveira, L. Castan e Marlon; Richard (Neto Moura), Ramiro (Felipe Machado), M. Vital (Walisson) e Nikão (Rafael Bilu); Bruno Rodrigues e Gilberto. Técnico: Pepa.



Grêmio 0 Gabriel Grando; Diogo Barbosa, Kannemann, Bruno Alves, João Pedro; Lucas Silva (Galdino), Nathan e Cristaldo (Gustavinho); Bitello, Vina (Zinho) e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.



Arbitragem – Flavio Rodrigues de Souza, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima. O VAR foi coordenado por Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.