Cruzeiro x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Grêmio e Cruzeiro se reencontram após dois duelos na Série B - com uma vitória para o Cabuloso e um empate. Agora, o confronto é de Série A, e ocorre neste sábado (22), às 21h, no Estádio Independência. Os times tiveram diferentes começos na competição, o Tricolor venceu e se está na nona posição do Campeonato Brasileiro, com três pontos, enquanto o Cruzeiro foi derrotado e está na decima terceira colocação, sem pontos.



O Tricolor vai para a partida com alterações no grupo por causa das muitas lesões. Lucas Silva deve ser o primeiro homem da volância e Nathan pode estrear como titular no meio de campo da equipe. Enquanto isso, Pepê e Fábio estão em fase final de recuperação e devem voltar em cerca de 10 dias. Para buscar a vitória e manter o bom começo de temporada, o treinador Renato Portaluppi deve manter o estilo de toque de bola da equipe e atacar fora de casa.

A delegação gremista viajou em voo fretado após ter fechado acordo com o empresário Celso Rigo. Ele financiará algumas viagens particulares da equipe em troca de participação do clube em campanhas de marketing da sua marca. Rigo estava no ambiente do Grêmio, pois, além de torcedor, é um dos patrocinadores do clube.



O Cruzeiro vem de uma derrota para o Corinthians, na 1ª rodada do Brasileirão, e ainda passa por ajustes no time com as novas contratações. Após ficar fora da final do Mineiro, Ronaldo quer manter o clube estável. Em apresentação feita para os funcionários do clube, a direção afirmou que seu objetivo é se estabilizar na Série A e conquistar uma vaga para a Sul-Americana em 2024. A Raposa deve jogar com força total, com o objetivo é conquistar a primeira vitória e se recuperar na competição.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:



Cruzeiro - Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon; Richard Coelho, Ramiro; Wesley, Mateus Vital, Bruno Rodrigues e Gilberto. Técnico: Pepa.



Grêmio - Adriel; João Pedro (Thomas Luciano), Bruno Alves, Kannemann, Diogo Barbosa; Lucas Silva, Nathan (Darlan ou Zinho), Cristaldo; Bitello, Vina e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.



Arbitragem - Flavio Rodrigues de Souza, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima. O VAR será coordenado por Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.



SERVIÇO - CRUZEIRO x GRÊMIO:



Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (RS);



Horário: às 21h (Brasília) deste sábado (22);



Transmissão: SporTV e Premiere.