Liga dos Campeões - Nesta quarta-feira, foram definidos os outros dois semifinalistas do torneio. Pelos duelos de volta das quartas de final, em Milão, Inter e Benfica empataram em 3 a 3. Já na Alemanha, Bayern de Munique e Manchester City também empataram, só que em 1 a 1. Com os resultados, italianos e ingleses avançaram para a semifinal, que terão os duelos entre Real Madrid x City e Inter-MIL x Mian. Liga da Europa - As partidas de volta das quartas de final da competição ocorrem nesta quinta-feira, às 16h, Roma-ITA x Feyenoord-HOL, Royale Union-BEL x Bayern Levekusen-ALE; Sevilla-ESP x Manchester United-ING; Sporting-POR x Juventus-ITA. Libertadores - Nesta quinta-feira, encerra a 2ª rodada com o Grupo A: Racing-ARG x Aucas-EQU (19h); pelo Grupo C: Palmeiras x Cerro Porteño-PAR (21h); H: Atlético Nacional-COL x Melgar-PER (21h); G: Libertad-PAR x Alianza Lima-PER (23h). Sul-Americana - Pela 2ª rodada do torneio, nesta quinta-feira, às 19h, pelo Grupo F: Peñarol-URU x Millonarios-COL, E: Santos x Audax Italiano-CHI; H: San Lorenzo-ARG x Fortaleza; A, Botafogo e César Vallejo-PER (21h); D: Tolima-COL x Tigre-ARG (23h); B:Emelec-EQU x Huracán-ARG (23h); G: Universitario-PER x Goiás (23h). Série B - Nesta sexta-feira, pela 2ª rodada, tem Atlético-GO x CRB (16h30min), Botafogo-SP x Sampaio Corrêa-MA (19h) e Ponte Preta x Criciúma (21h30min). No sábado, jogam Tombense x Ituano (11h), Avaí x Mirassol (16h), Novorizontino x Juventude (17h), Ceará x Guarani (18h15min) e, por fim, no domingo, tem Chapecoense x Londrina (15h30min) e ABC x Vitória-BA (18h). São Paulo - A direção anunciou nesta quarta-feira a saída do treinador Rogério Ceni. Ele deixa o clube após um ano e meio de trabalho na sua segunda passagem pelo comando tricolor. Nem mesmo a vitória sobre o Puerto Cabello, na terça-feira, pela Copa Sul-Americana, foi suficiente para mantê-lo no cargo. Campeão de quase tudo como goleiro do clube, Ceni teve sua primeira passagem como treinador tricolor em 2017. Ele retornou em outubro de 2021, com altos e baixos. Com a saída de Ceni, Dorival Júnior é principal candidato para assumir o posto.