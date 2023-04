Inter terá o grande teste diante do Flamengo no domingo, às 11h

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Metropolitanos-VEN, pela Copa Libertadores, o Inter se prepara para receber o Flamengo, neste domingo. A partida ocorre no Beira-Rio, às 11h, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na 11ª posição, o Colorado busca sua primeira vitória na competição, enquanto o time carioca quer iniciar uma sequência de resultados positivos com o novo comandante, Jorge Sampaoli.

Após a partida contra os venezuelanos, ocorrida na terça-feira, o treinador Mano Menezes defendeu seu trabalho, afirmando que o desempenho da equipe foi bom e que o Colorado teve amplo domínio da partida. "Provavelmente, se tivéssemos feito o gol cedo, o jogo terminaria 4 a 0", disse.

Agora, o grupo colorado faz trabalhos restaurativos e treinos táticos para o duelo de domingo. Gabriel e Bustos seguem em recuperação no CT Parque Gigante. O lateral Mário Fernandes realizou trabalhos na academia. O jogador ainda trata da lesão muscular. Johnny e De Pena fizeram treino em separado. O Inter aposta no apoio da sua torcida e na capacidade de seus atletas para bater o Flamengo, no domingo.

Em 2022, o Colorado foi superior ao time carioca e saiu com uma vitória por 3 a 1 e um empate sem gols nos dois confrontos do campeonato nacional. Ainda assim, a recente mediocridade das atuações coloradas vem sendo alvo de críticas de mídia e torcida, e o Urubu será o primeiro grande desafio da temporada.

Já o Flamengo chega ao jogo instável e com um trabalho recente do técnico Jorge Sampaoli, que assumiu o cargo na última sexta-feira. O argentino substituiu o português Vítor Pereira e vem com a promessa de reconstruir o futebol vistoso do Rubro-negro. Tendo perdido cinco disputas de títulos nos últimos meses, o Flamengo busca se remontar e começar bem no Brasileirão.

O Colorado manterá Keiller como titular no gol. Mercado, Igor Gomes, Vitão e Renê seguem sendo o quarteto defensivo da confiança de Mano. Para armar o jogo do time, o meio de campo deve ter Baralhas ou Campanharo, Johnny (De Pena) e Alan Patrick. Lá na frente, Wanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano (Alemão) fecham a escalação vermelha.