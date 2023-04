Liga dos Campeões - Pelas quartas de final da competição, no duelo italiano, o Milan e Napoli empataram em 1 a 1. Já o Real Madrid derrotou o Chelsea por 2 a 0, assim, os Merengues e os Rossoneros garantiram suas vagas na semifinal da Champions. Nesta quarta-feira, às 16h, jogam, na Itália, Inter de Milão (2) x (0) Benfica-POR e, na Alemanha, tem Bayern de Munique (0) x (3) Manchester City na briga pelas outras duas vagas. Libertadores - Nesta quarta-feira, dando sequência na 2ª rodada, pelo Grupo A tem: Flamengo x Ñublense-CHI (21h30min); B: Nacional-URU x Independiente de Medellín-COL (19h); C: Barcelona-EQU x Bolívar-BOL (23h); D: River Plate-ARG x Sporting Cristal-PER (21h); E: Corinthians x Argentinos Júniors-ARG (21h30min); e F: Colo-colo-CHI x Monagas-VEN (22h). Sul-Americana - Um time brasileiro vai a campo pelo torneio nesta quarta. Na Argentina, às 21h, o América-MG visita o Defensa y Justicia, no Estádio Norberto Tito Tomaghello, em partida válida pela 2ª rodada. O América-MG é líder do Grupo F com três pontos, enquanto os argentinos ocupam a lanterna, sem pontos. Investigação - O Ministério Público de Goiás realizou nesta terça-feira uma operação para investigar a suspeita de manipulação de resultados em cinco jogos do Brasileirão de 2022 e outros cinco de campeonatos estaduais deste ano. A Operação "Penalidade Máxima II" busca obter novos vestígios de atuação de organização criminosa em jogos de futebol profissional. Os estaduais Paulista, Goiano, Gaúcho e Mato-grossense deste ano estão sob suspeita. Estão sendo cumpridos três mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão em 16 municípios de seis estados. Surfe - Tatiana Weston-Webb é a primeira representante da modalidade do País a garantir vaga nas Olimpíadas de Paris, em 2024. O anúncio oficial foi feito nesta terça-feira, pela Associação Internacional de Surfe (ISA). Única brasileira no circuito feminino, a gaúcha garantiu vaga através do ranking da WSL.