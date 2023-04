Inter x Metropolitanos-VEN: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter recebe o Metropolitanos-VEN, nesta terça-feira (18), às 19h, no estádio Beira-Rio. A partida é válida pela 2ª rodada do Grupo B da Copa Libertadores da América. Na estreia da competição, o Colorado empatou com o Independiente de Medellín-COL, enquanto o Metropolitanos perdeu para o Nacional-URU. Por isso, o Inter está na segunda posição, atrás do clube uruguaio. A transmissão será realizada no serviço de assinatura Paramount+.



O treinador Mano Menezes deve trazer alguns jogadores de volta. O goleiro John retornará ao banco de reservas e Keiller retornará à titularidade contra o Metropolitanos. Outro jogador que volta ao seu posto é Luiz Adriano. Após pedidos, o ataque pode ter o trio com força total, Wanderson, Luiz Adriano e Pedro Henrique. Mano ainda faz testes com o setor ofensivo e tenta encontrar a opção mais equilibrada de jogo. Na vez em que tentou utilizar três atacantes, o treinador reclamou de pouco força no meio de campo.

Depois das atuações contra Fortaleza e Independiente de Medellín, o Inter começa a estabilizar seu ambiente, que estava conturbado após eliminação no Gauchão. Vitória e possível liderança no Grupo B da Libertadores trariam certa tranquilidade ao torcedor colorado, que cobra por resultados e um futebol parecido com o apresentado em 2022. Por isso, a vitória contra o Metropolitanos é importante para diversos setores do clube gaúcho e para o trabalho do técnico Mano Menezes.



O Metropolitanos está na sexta colocação do Campeonato Venezuelano e vem de três vitórias consecutivas. O time derrotou o Estudiantes de Mérida por 2 a 0 nos acréscimos, na última sexta-feira (14). Entretanto, o clube é o último colocado no Grupo B da Libertadores, pois foi derrotado na primeira rodada pelo Nacional-URU, por 2 a 1.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:



Inter - Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Johnny (De Pena), Baralhas e Alan Patrick; Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.



Metropolitanos-VEN - Schiavone; Vargas, Ferro, Chamorro e Meneses; Ramos, Larratonda e Cermeño; Barrios, Vargas e Ortiz. Técnico: José María Morr.



Arbitragem - Yael Falcon, auxiliado por Ezequiel Brailovsky e Pablo Gonzalez. Leandro Rey coordena o VAR.



SERVIÇO - INTER x METROPOLITANOS:

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS);

Horário: 19h (Brasília) desta terça-feira (18);

Transmissão: Paramount+.

INGRESSOS

As entradas estão disponíveis entre R$ 10,00 (sócio Academia do Povo) e R$ 200,00 (cadeira locada). Os associados precisam acessar o site Mundo Colorado para fazer o check-in. Para os não-sócios, os ingressos podem ser adquiridos até o dia do jogo de forma on-line, ao valor de R$ 160,00.