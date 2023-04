Liga dos Campeões - Nesta terça-feira, às 16h, ocorrem os primeiros duelos de volta das quartas de final do torneio. Os italianos Napoli e Milan voltam a se enfrentar, dessa vez em Nápoles. O primeiro duelo foi vencido por 1 a 0 pelo clube milanês. No mesmo horário, em Londres, Chelsea e Real Madrid duelam em Stamford Brigde. O primeiro confronto foi vencido pelos Merengues por 2 a 0. Libertadores - Pela 2ª rodada, nesta terça, jogam pelo grupo D, às 19h, Fluminense x The Strongest-BOL. Pelo G, às 21h, tem Athletico-PR x Atlético-MG. No mesmo horário, pelo Grupo H, tem Olimpia-PAR x Patronato-ARG. Pelo F, às 21h, jogam Boca Júniors-ARG x Deportivo Pereira-COL. Por fim, às 23h, há o duelo entre Independiente del Valle-EQU x Liverpool-URU. Sul-Americana - Pela 2ª rodada da fase de grupos do torneio jogam Bragantino x Oriente Petrolero-BOL, às 19h, no Nabizão, e São Paulo x Academia Puerto Cabello-VEN, às 21h30min, no Morumbi. Conmebol - A entidade distribuirá um prêmio extra de R$ 1,48 milhão por jogo vencido nesta Libertadores. O valor será pago aos clubes vencedores de jogos disputados tanto em casa como fora. Será distribuído um total de R$ 1,03 bilhão em prêmios, R$ 187,2 milhões a mais que no ano passado (21%). Seleção brasileira - Esquenta a possibilidade do treinador Jorge Jesus, ex-Flamengo, ser o próximo treinador do Brasil. O técnico italiano Carlo Ancelotti afirma que vai cumprir seu contrato com o Real Madrid e faz jogo duro com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por isso, a entidade busca outras opções. Com isso, o técnico português é um nome conhecido no País que está atualmente no comando do Fenerbahçe-TUR. Brasileirão feminino - Grêmio e Flamengo se enfrentaram pela sétima rodada da competição, nesta segunda-feira, no Estádio Aírton Ferreira, em Eldorado do Sul (RS). A partida terminou com vitória das cariocas por 1 a 0. O gol rubro-negro foi marcado por Thaisa. Boxe - Mike Tyson afirmou que está disposto a lutar novamente. O ex-lutador de 56 anos admitiu que pode retornar ao ringue "pelo preço certo". A declaração foi dada à TMZ. Tyson falou que "poderia ser convencido" a disputar uma revanche contra Roy Jones Jr. Os dois se enfrentaram pela última vez em 2020, em uma luta de exibição.