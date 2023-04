Em busca da liderança no Grupo B da Libertadores, Inter recebe o Metropolitanos, da Venezuela

Em busca de uma vitória na 2ª rodada e da liderança do Grupo B da Libertadores da América, o Inter recebe o Metropolitanos, da Venezuela, nesta terça-feira, às 19h, no Beira-Rio. Na estreia da competição, o Colorado empatou com o Independiente de Medellín-COL, enquanto os venezuelanos perderam para o Nacional, do Uruguai, em casa. Por isso, o time do técnico Mano Menezes precisa vencer a equipe teoricamente mais frágil da chave. A transmissão da partida será realizada pelo serviço de assinatura Paramount .

Mano deve realizar mudanças no time e trazer alguns jogadores de volta em comparação à equipe que empatou com o Fortaleza, no sábado. Apesar da boa atuação de John no Nordeste, Keiller retorna à titularidade e deve ser o arqueiro contra o Metropolitanos. Outro jogador que provavelmente volta ao seu posto é Luiz Adriano. Com isso, o ataque pode ter o trio com força total: Wanderson, Pedro Henrique e o camisa 9. Mano ainda faz testes com o setor ofensivo e tenta encontrar a opção mais equilibrada de jogo.

No meio de campo, Baralhas, Johnny e Alan Patrick serão os responsáveis por proteger a zaga colorada e carregar a bola da defesa para o ataque. Já o setor defensivo será guarnecido por Mercado, Vitão, Renê e Igor Gomes. A arbitragem será comandada pelo argentino Yael Falcon, auxiliado por Ezequiel Brailovsky e Pablo Gonzalez. O VAR será coordenado por Leandro Rey.

Depois das atuações contra Fortaleza e Independiente de Medellín, o Inter começa a estabilizar seu ambiente. Uma vitória e a possível liderança no grupo da Libertadores trariam certa tranquilidade ao torcedor colorado, que cobra por resultados e um futebol parecido com o apresentado em 2022. Por isso, os três pontos somados com uma boa atuação diante dos venezuelanos seria importante para diversos setores do Colorado.

O Metropolitanos se encontra na sexta colocação do Campeonato Venezuelano e vem de três vitórias consecutivas. O time derrotou o Estudiantes de Mérida por 2 a 0 nos acréscimos, na última sexta-feira. Entretanto, o clube ainda não pontuou na Libertadores. Além de jogar em casa, o Inter tem mais relevância internacional e mais tradição na competição e, por isso, é o favorito para vencer o duelo.