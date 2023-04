Série B - O Juventude estreou mal, perdendo em casa para o Botafogo-SP por 2 a 1, no sábado. Demais resultados da 1ª rodada: Guarani 4x1 Avaí, Ituano 2x0 Ceará, Vila Nova 2x1 Novorizontino, Mirassol 1x0 Chapecoense, Sampaio Corrêa 3x3 Atlético-GO, Criciúma 2x0 Tombense e Londrina 1x0 ABC. Vitória x Ponte Preta não estava encerrado até o fechamento da edição. O jogo entre Sport Recife e CRB foi adiado por conta das fortes chuvas em Pernambuco.

Dadá Maravilha - A direção do Atlético-MG pediu desculpas a Dário, o Dadá Maravilha, por não ter convidado o ex-jogador para inauguração da Arena MRV, que aconteceu no sábado. A filha de Dário, Raquel Berti, disse que o ídolo do Galo está decepcionado com a direção. Dadá Maravilha foi o autor do gol que deu ao Atlético o título brasileiro de 1971 e é autor de 211 gols pelo clube.

Futebol Feminino - As Gurias Coloradas venceram por 3 a 2 o Real Ariquemes, em partida realizada no sábado, no estádio Valerião, em Ariquemes-RO. Com a vitória, o Inter ocupa a terceira posição, com 16 pontos. O Grêmio, por sua vez, pega o Flamengo nesta segunda-feira, às 16h15, no Centro de Formação e Treinamento presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Copa do Mundo Feminina - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que oficializou junto à Federação Internacional de Futebol (Fifa) a candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo de futebol feminino de 2027. O processo de apresentação de candidatos a receberam a competição foi iniciado no final de março. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse que receber a Copa do Mundo faz parte do projeto de desenvolver cada vez mais o futebol feminino pelo País.

Basquete - O Sesi Franca venceu o Flamengo no sábado por 88 a 79 e conquistou o inédito título da Champions League das Américas (BCLA), a Libertadores do basquete. Com o resultado, a equipe chegou a 46 jogos consecutivos sem perder.