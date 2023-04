Portaluppi revela que Suárez jogou a final do Gauchão graças a remédios

O técnico Renato Portaluppi disse que Luis Suárez jogou a final do Campeonato Gaúcho graças a remédios e por isso desfalcou o Grêmio contra o ABC-RN. Suárez não esteve em campo na vitória de 2 a 0 sobre a equipe potuguar, nesta quinta-feira (13), em Natal, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O treinador disse que optou pela não convocação do uruguaio na véspera da partida. O atacante se queixou de dores no joelho e por isso acabou poupado. "Decidi que o Suárez não vinha na véspera da viagem, conversando com ele. No domingo, ele tinha se queixado de dor no joelho. Jogou a final na base de remédio e no dia seguinte se queixou. Então era arriscado trazer", contou.