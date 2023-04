Fortaleza x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter já está no Ceará e se prepara para estrear no Brasileiro. A partida é contra o Fortaleza, na Arena Castelão, neste sábado (15), às 18h30min. O técnico Mano Menezes sabe da pressão sofrida pelo clube e da importância de uma vitória na primeira rodada. O time vem sendo cobrado pela torcida e precisa aumentar o moral com um bom início na competição. Além disso, o grupo colorado chega em Fortaleza com alguns desfalques. Luiz Adriano e Mercado não viajaram com a delegação, assim como Mário Fernandes, que ficou em Porto Alegre para fazer trabalhos físicos. Bustos e Mauricio estão em tratamento no departamento médico e também não viajaram com a delegação. Mano deve escalar uma equipe mista nesta partida, pois precisa preservar jogadores para o duelo contra o Metropolitanos, da Venezuela, pela Copa Libertadores da América, na terça-feira (18). O Fortaleza vem da conquista do Campeonato Cearense e de uma goleada por 6 a 1 sobre o Águia de Marabá, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. O time está embalado e quer iniciar o Brasileirão com uma vitória em casa. O treinador Pablo Vojvoda quer evitar a estreia com derrota de 2022, quando perdeu para o Cuiabá por 1 a 0. PROVÁVEIS ESCALAÇÕESFortaleza - Fernando Miguel; Dudu, Marcelo Benevenuto, Ceballos e Samuel; José Welison, Pochettino, Calebe; Thiago Galhardo, Lucero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.Inter - Keiller; Matheus Dias (Igor Gomes), Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Baralhas, Johnny, De Pena e Alan Patrick; Wanderson e Pedro Henrique. Técnico: Mano Menezes. Arbitragem - Edina Alves Batista, auxiliada por Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral é o VAR.SERVIÇO - FORTALEZA x INTER