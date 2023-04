Pressionado, Inter estreia no Brasileirão contra o Fortaleza

A Arena Castelão será o palco para a estreia colorada no Campeonato Brasileiro de 2023. Inter e Fortaleza se enfrentam neste sábado, às 18h30min, no Ceará. A partida válida pela primeira rodada da competição carrega um peso de cobrança principalmente para o técnico Mano Menezes que não vem conseguindo tirar um bom rendimento de seus atletas neste início de temporada. O treinador sabe que a equipe precisa demonstrar um bom futebol, principalmente ao torcedor, que anda insatisfeito com o desempenho do time em 2023.

O grupo colorado chega pressionado em Fortaleza. Todos esperam uma vitória e uma rápida recuperação do moral do time para dar força a Mano. O técnico também deve realizar alterações táticas na equipe. Após criticar a falta de controle de bola no meio de campo, é provável que ele saque um dos atacantes e escale quatro meio-campistas, devolvendo o ponta Pedro Henrique à titularidade.



Quem volta ao time, recuperado de uma lesão muscular é Mário Fernandes. O lateral-direito retorna justamente quando o titular Bustos está afastado por 30 dias devido, também, a uma lesão muscular na coxa direita. Quem pode fazer sua estreia no Nordeste é o meio-campista Campanharo. Com este cenário, uma possível escalação para enfrentar o Tricolor de Aço pode ter Keiler; Mário Fernandes, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel Baralhas, Johnny, De Pena e Alan Patrick; Wanderson e Pedro Henrique.

Para ajudar, os atletas colorados, a direção contratou um profissional para o acompanhamento psicológico. A medida foi pensada pelos dirigentes que consideram importante ter um especialista para estabilizar o emocional dos atletas.

Em relação ao grupo de jogadores, o Inter recebeu sondagem pelo lateral Mário Fernandes. O clube russo CSKA fez uma consulta e cogita repatriar o atleta, que não conseguiu ter sequência no Colorado. Mário acaba de voltar de uma lesão que o afastou dos gramados desde 11 de março. Apesar do interesse, não houve proposta oficial pelo jogador. A janela de transferências russa abre apenas em julho. Agora, o lateral quer recuperar a titularidade e ter uma sequência de jogos. Seu contrato vai até o final deste ano.

O Fortaleza vem da conquista do Campeonato Cearense e de uma goleada por 6 a 1 sobre o Águia de Marabá, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. O time está embalado e quer iniciar o Brasileirão com uma vitória em casa. O treinador Pablo Vojvoda quer evitar a estreia com derrota de 2022, quando perdeu para o Cuiabá por 1 a 0.