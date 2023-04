Caxias - Com a saída do técnico Thiago Carvalho para o América-RN, a direção buscou um novo comandante para a equipe. O ex-jogador do Grêmio Tcheco foi anunciado nesta quinta-feira como novo comandante. A coletiva de apresentação será na próxima segunda-feira, no Centenário. Vôlei - Em uma sinuca de bico, a Confederação Brasileira de Vôlei optou por adiar a primeira partida da série semifinal da Superliga Masculina entre Sada/Cruzeiro e Farma Conde/São José, que estava marcada para este sábado. A partida foi remarcada para quarta-feira que vem, dia 19. A entidade estuda se deve permitir, ou não, a escalação do oposto Wallace por parte do clube mineiro. Ele foi suspenso por 90 dias pelo Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB), mas conseguiu no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) um mandado de garantia para poder jogar. Vôlei 2 - A jogadora italiana Julia Ituma morreu aos 18 anos. ela caiu da janela do hotel onde estava hospedada em Istambul. Não há detalhes sobre o ocorrido. Ituma era considerada uma grande promessa do vôlei italiano e jogava pelo Novara. Ela disputou sua última partida na quarta-feira. CBF - A entidade quer retomar o conceito de preferência do ataque no VAR. o objetivo é permitir que a jogada ofensiva prossiga se houver dúvida na análise do árbitro de vídeo. A CBF quer favorecer os ataques e gols no futebol. Botafogo - O clube carioca analisa a possível contratação do meio-campista colombiano James Rodriguez, de 31 anos. O atleta de seleção rescindiu seu contrato com o clube grego Olympiacos e está livre no mercado. O dono do clube, John Textor, gosta do estilo do jogador e considera um bom nome para reforçar o Alvinegro. Tênis de Mesa - A cidade de Carlos Barbosa recebe o Campeonato Estadual da modalidade neste domingo, a partir dás 9h. O evento ocorre no ginásio do bairro Aparecida e contará com a presença de cerca de 80 atletas. A entrada será gratuita.