Sport pode se tornar tetra da Copa do Nordeste, e Ceará busca 3º título

Falta uma semana para o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste entre Ceará e Sport. A primeira partida será disputada na Arena Castelão, enquanto o segundo jogo, em 3 de maio, será na Ilha do Retiro.



O LADO DO SPORT



O Leão da Ilha venceu o torneio pela última vez em 2014 e tem três títulos em sua história (1994, 2000 e 2014). Bahia e Vitória são os maiores campeões, ambos com quatro conquistas, mas o Sport quer empatar na estatística.



O LADO DO CEARÁ



O Vovô teve um sucesso mais recente na competição e foi bicampeão invicto, em 2015 e 2020. A campanha deste ano já conta com derrotas, mas mostrou a força do time, que luta pelo tricampeonato.



TÍTULOS POR TIME



Bahia - 4 títulos - 2001, 2002, 2017 e 2021

Vitória - 4 títulos - 1997, 1999, 2003 e 2010

Sport - 3 títulos - 1994, 2000 e 2014

Ceará - 2 títulos - 2015 e 2020

Fortaleza - 2 títulos - 2019 e 2022

América-RN - 1 título - 1998

Campinense - 1 título - 2013

Santa Cruz - 1 título - 2016

Sampaio Corrêa - 1 título - 2018