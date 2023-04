Copa do Brasil - Na sequência dos jogos de ida da 3ª fase, nesta quinta-feira, jogam: Náutico x Cruzeiro (19h), no Estádio dos Aflitos; Maringá x Flamengo (20h), no Estádio Regional Willie Davids. Liga dos Campeões - Pelo duelo de ida das quartas de final do torneio, na Espanha, o Real Madrid bateu o Chelsea por 2 a 0, com gols de de Benzema e Asensio. Já em Milão, no embate de italianos, o Milan saiu na frente ao derrotar o Napoli por 1 a 0, no San Siro, com gol de Bennacer. Erling Haaland - O atacante norueguês marcou seu 34º gol em 26 jogos na Liga dos Campeões. Os números representam uma média de 1,3 gol por partida e uma importante marca para o centroavante. Na competição, ninguém havia conseguido ultrapassar a marca de um tento por jogo, apenas Gerd Müller tinha chegado perto, com 0,97 gol por partida. Juventude - O Papo anunciou a contratação do meia-atacante Nenê, nesta quarta-feira. O ex-jogador do Vasco assina até o fim de 2023. O experiente jogador de 41 anos, já disputou 757 jogos oficiais, 205 gols e 119 assistências na carreira. Vôlei - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da modalidde concedeu uma liminar a Wesley de Souza, nesta quarta-feira. Agora, o atleta poderá disputar as finais da Superliga pelo Cruzeiro. Ele estava afastado do esporte desde fevereiro, quando sofreu uma suspensão por conta de uma enquete onde incitava violência contra o presidente Lula. Racismo - Segundo denúncia do ex-Diretor de Futebol do Nice Julien Fournier, o treinador do Paris Saint-Germain Christophe Galtier teria reclamado do excesso de jogadores negros e muçulmanos no seu ex-time. Agora, o PSG investiga para saber se as declarações de Fournier são verdadeiras. As supostas declarações de Galtier sobre a religião muçulmana têm chamado atenção, dada a origem dos donos e do presidente do PSG que são do Catar. Stock Car - A categoria anunciou nesta quarta-feira o retorno à Tarumã, em 21 de maio, além de nova prova em Buenos Aires e a vinda da TC2000 Argentina em 2024. A categoria também visita o Rio Grande do Sul em 17 de setembro, no Velopark.