Mano Menezes reconhece erros e indica mudança de esquema no Inter

O Inter teve uma estreia conturbada na Copa do Brasil. Apesar da vitória por 2 a 1 de virada, o clube demonstrou dificuldades para lidar com o CSA, time da terceira divisão nacional. Em pleno Beira-Rio, o Colorado saiu atrás logo depois de perder um pênalti e foi alvejado pelas vaias da própria torcida. Aos 24 minutos, Alan Patrick empatou o jogo. Mais tarde, foi ele novamente quem conquistou a virada, aos cinco minutos da segunda etapa.

Diferentemente da coletiva pós-jogo na Colômbia, o técnico Mano Menezes reconheceu a queda de rendimento e sugeriu mudanças no estilo de jogo nas próximas paridas. "Construímos a vantagem no mata-mata, mas poderíamos ter entregado um jogo muito melhor. Era para a partida ter começado com muita tranquilidade, mas erramos o pênalti e sofremos o gol logo em seguida", resumiu.

Mano afirmou que compreende as vaias, mas que precisa do apoio da torcida. "Talvez o torcedor deva avaliar se não está na hora de abraçar mais a gente. Nós estamos precisando dele. Sempre que o torcedor esteve ao lado da equipe, aumentou muito a chance de a gente ganhar".

Mano também foi questionado sobre o esquema com três atacantes, com Pedro Henrique, Luiz Adriano e Wanderson. Ele disse que a escalação pode ser repetida, mas apontou pontos positivos e negativos da escolha. "O esquema entregou as duas coisas que poderia entregar. Uma jogada mais forte e aguda de ataque, e um controle menor de meio-campo. Quando se coloca três jogadores à frente da linha da bola, se estabelece uma distância maior das linhas do time. Quando a bola caiu no meio de campo, a gente sofreu um pouco mais".

Nesta quarta-feira, a direção apresentou oficialmente o volante Romulo, do Atletic-MG, e o Atacante Jean Dias, do Caxias. Ambos chegam por empréstimos até o fim da temporada e são tratados como aosta para este ano. O jogador vindo clube usará a camisa 42, enquanto Jean vestirá a 38 do Colorado.

Agora, o grupo colorado foca na preparação para a estreia no Brasileirão. O próximo compromisso do Colorado é no sábado, às 18h30min, contra o Fortaleza. Mano deverá ir com força máxima para enfrentar o time que goleou o Águia de Marabá por 6 a 1, na terça-feira, pela 3ª fase da Copa do Brasil.