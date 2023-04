Real Madrid usa crise do Chelsea para se impor; Milan desafia favoritismo do Napoli

A abertura das quartas de final da liga dos Campeões fez cair por terra a expectativa de duelos equilibrados. Manchester City e Inter de Milão encaminharam suas vagas na próxima fase. Nos duelos desta quarta-feira (12), há francos favoritos: Real Madrid e Napoli, mas Chelsea e Milan, respectivamente, prometem fazer frente aos rivais. Espanhóis e ingleses se enfrentam no Santiago Bernabéu, já os italianos medem forças no San Siro. Os dois jogos terão bola rolando às 16h (horário de Brasília).

Real Madrid e Chelsea fizeram dois jogos inesquecíveis na Liga dos Campeões na temporada passada. A equipe merengue havia vencido a partida de ida, em Londres, por 3 a 1. Na capital espanhola, os ingleses abriram 3 a 0 de vantagem, mas Rodrygo descontou no fim e empurrou a decisão para a prorrogação. Benzema, herói do primeiro jogo, deixou sua marca e classificou os campeões europeus para a semifinal.

"Sofremos muito, apesar de ter a boa vantagem conquistada na ida", recordou o técnico Carlo Ancelotti. "Temos de respeitar o clube porque tem jogadores de primeiro nível e, neste tipo de partida, eles jogam com uma motivação muito grande e mostram o melhor que têm."

O italiano fez elogios a Vinicius Júnior. "Ele está imparável neste momento. Pare-o ou não, ele continua. É um jogador que joga com uma continuidade espetacular e o que ele faz em campo, faz todos os dias. Ele não se poupa nem nos treinos. Está sempre no limite", comentou.

Do lado do Chelsea, há muitas incertezas. O time vive uma grave crise dentro de campo. A equipe começou a temporada com Thomas Tuchel como técnico, trocou o alemão por Graham Potter, que acabou demitido na última semana. O ídolo do time, Frank Lampard, foi contratado de maneira emergencial para completar a temporada. O Chelsea é apenas 11º colocado no Campeonato Inglês.

DUELO ITALIANO NA OUTRA SEMIFINAL

Há dez dias, Milan e Napoli se enfrentaram pelo Campeonato Italiano em uma preliminar do que a Europa assistirá nesta quarta. Contrariando as estatísticas, o Milan, quarto colocado, aplicou uma goleada por 4 a 0 sobre o líder do torneio nacional.

Stefano Pioli encontrou fragilidades no time de Luciano Spalletti, capacidade que poucos tiveram ao longo da temporada, e animou o torcedor que sonha em ver o clássico de Milão na semifinal da Liga dos Campeões. O Napoli ainda terá de lidar com o desfalque do seu artilheiro, o atacante nigeriano Victor Osimhen.