City domina Bayern, vence por 3 a 0 e larga com vantagem na Champions

O Manchester City bateu o Bayern de Munique por 3 a 0, no Etihad Stadium, e vai com vantagem para o duelo decisivo das quartas de final da Liga dos Campeões. Rodri, Bernardo Silva e Haaland marcaram para decretar a vitória do time da casa. Os gols saíram aos 27 minutos do primeiro tempo, e aos 25 e aos 31 da etapa final, respectivamente.

A partida estava equilibrada até o Bayern entregar o segundo gol. City foi superior no início e passou a ser sufocado após o intervalo, mas a equipe alemã acabou punida após errar diversas vezes na saída de bola.

O City embalou a nona vitória consecutiva na temporada e aumentou a invencibilidade para 13 jogos. A equipe comandada por Pep Guardiola foi derrotada pela última vez no início de fevereiro pelo Tottenham.

As equipes decidem a vaga na semi na próxima quarta (19), na Allianz Arena, às 16h (de Brasília). Antes, o City visita o Leicester no sábado (15), pelo Inglês, enquanto o Bayern recebe o Hoffenhein no mesmo dia, pelo Alemão.

O Bayern perdeu o 100% de aproveitamento e, na partida desta terça-feira (11), sofreu mais gols que em toda a competição. Os Bávaros tinham sido vazados duas vezes na fase de grupos e tinham passado ilesos nas oitavas pelo PSG.

CITY NÃO PERDOA E APROVEITA ERROS DO BAYERN

Confronto começou com ritmo mais lento, com as equipes se analisando no gramado enquanto alternavam momentos de pressão. O City controlava a posse de bola e tentava encontrar brechas na defesa do Bayern, que respondia em contra-ataques.

A equipe da casa passou a ser superior em campo no decorrer da etapa inicial e criou as primeiras chances de perigo. Sommer quase se complicou na saída de bola com Haaland, mas foi Rodri quem inaugurou o placar com um golaço de fora da área.

O embate esquentou depois do gol e o ritmo ficou acelerado. A equipe alemã passou a ser ofensiva, mas acabou cedendo espaço e o City quase marcou o segundo antes do intervalo.

O Bayern voltou melhor no segundo tempo e chegou a encaixotar o City, mas foi punido pelos erros defensivos. Os ingleses ampliaram depois do quarto vacilo dos visitantes na saída de bola e acabaram com a tentativa de reação.

O time de Pep Guardiola aproveitou a frustração do adversário na reta final para marcar o terceiro e ainda criou para aumentar a vantagem.

Manchester City 3 Ederson; Akanji, Stones, Rúben Dias e Aké; Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne (Álvarez), Gundogan e Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Bayern de Munique 0 Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt e Davies (Cancelo); Coman, Goretzka, Kimmich, Musiala (Mané) e Sané; Gnabry (Muller). Técnico: Thomas Tuchel.

Árbitro: Jesús Manzano.