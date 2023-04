Flamengo demite Vítor Pereira após goleada na final do Carioca

A goleada na final do Campeonato Carioca e a perda de mais um título foram demais para o Flamengo. O clube decidiu demitir o técnico Vítor Pereira. O anúncio foi feito nesta terça-feira (11).



No último domingo (9), a equipe rubro-negra foi derrotada por 4 a 1 pelo Fluminense na decisão do estadual e os jogadores saíram de campo vaiados. O argentino Jorge Sampaoli e o português Jorge Jesus são os mais cotados para assumir o cargo.



O Flamengo entrou em campo para decidir o título do Carioca com vantagem após vencer a partida de ida por 2 a 0, mas a fraca atuação alarmou os dirigentes. Eles passaram a última segunda-feira (10) discutindo a melhor maneira de trocar o comando do elenco profissional.

O Estadual foi o quarto torneio que o Flamengo não foi campeão sob o comando de Vítor Pereira. A equipe havia perdido a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e perdido na semifinal do Mundial. A pressão sobre o treinador já havia aumentado na semana passada, quando ele decidiu escalar time reserva para a estreia na Libertadores, contra o Aucas (EQU), e perdeu por 2 a 1.



No total, Vítor Pereira comandou o Flamengo por 21 partidas. Venceu 12, empatou duas e perdeu sete vezes. Ele havia sido contratado no final do ano passado, após alegar que não poderia permanecer no Corinthians por causa de uma doença familiar.