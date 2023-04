Copa do Brasil - Pelos jogos de ida da terceira fase, hoje, jogam: Nova Iguaçu x América-MG (16h30min); Coritiba x Sport (19h); CRB x Athletico-PR e Fluminense x Paysandu (19h30min); Palmeiras x Tombense (20h). Mais tarde, às 21h30min, além de Remo x Corinthians, dois gaúchos entram em campo. Em Belo horizonte, no Mineirão, o Brasil de Pelotas visita o Atlético-MG. Já em Erechim, no Colosso da Lagoa, o Ypiranga recebe o Botafogo. Liga dos Campeões - Nesta terça-feira, pelos jogos de ida das quartas de final da competição, em Londres, o Manchester City goleou o Bayern de Munique por 3 a 0. Já em Portugal, o Benfica foi surpreendido pela Inter de Milão e acabou derrotado por 2 a 0. Nesta quarta, às 16h, na Espanha, o Real Madrid encara o Chelsea, no Santiago Bernabéu. No mesmo horário, na Itália, Milan e Napoli se enfrentam no embate italiano no San Siro. Futebol feminino - A seleção brasileira venceu a Alemanha por 2 a 1, nesta terça-feira. Após derrota para a Inglaterra, as brasileiras jogaram melhor no último amistoso antes da Copa do Mundo. Os golsforam marcados por Ary Borges e Tamires, enquanto Jule Brand descontou para as alemãs. Flamengo - O treinador Vitor Pereira foi demitido nesta terça-feira. O técnico português não conseguiu resistir à pressão da derrota por 4 a 1 na final do Carioca para o Fluminense. VP vinha de uma série de eliminações em finais, tendo perdido também caído no Mundial de Clubes, a Taça Guanabara, a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil. Agora, Jorge Jesus e Jorge Sampaoli são os nomes mais cotados para o comando rubro-negro. Tênis de mesa - A brasileira Bruna Takahashi foi eliminada do Mundial nesta terça-feira. Ela foi derrotada por 3 sets a 0 pela chinesa Wang manyu, vice-líder do ranking mundial. Agora, Hugo Calderano é o único atleta brasileiro no WTT Champions, na China.