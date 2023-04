Brasil e Alemanha se enfrentam no último amistoso antes da Copa do Mundo Feminina

Agência Estado

Em preparação para a Copa do Mundo feminina, que será disputada em julho, na Oceania, a seleção brasileira enfrenta a Alemanha, hoje às 13h, em Nuremberg, território alemão. Para esta partida, a técnica Pia Sundhage poderá fazer mudanças na equipe em relação ao jogo contra a Inglaterra, na semana passada. Este teste é o último das equipes antes da disputa da Copa do Mundo."Em todos os jogos procuramos respostas e neste não será diferente. Podemos mudar a formação ou usar outras jogadoras e é importante lembrar que o jogo dura 90 minutos. A organização é fundamental e queremos a vitória", disse a treinadora, que vai enfrentar as alemãs pela primeira vez no comando da seleção brasileira.O setor defensivo deverá ser o mais observado por Pia, que usou os treinamentos para ajustar o posicionamento da zaga em jogadas com origem em boas paradas, utilizando várias formações.Outra preocupação da técnica sueca é com a maior combatividade do meio de campo na marcação. Exercícios em campo reduzido foram realizados para aprimorar a rotatividade das jogadoras.Lelê, Antônia, Lauren, Kathellen, Rafaelle, Tamires, Luana, Ary Borges, Kerolin, Adriana/Andressa Alves e Geyse. Este deve ser o time que deverá iniciar o amistoso diante das alemãs. Bia Zaneratto, lesionada, não joga.O Brasil chega confiante para enfrentar a Alemanha, após fazer boa partida diante da Inglaterra, em Wembleyma na Finalíssima, quando perdeu nos pênaltis, após empate bastante disputado, por 1 a 1, no tempo normal.