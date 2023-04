Inter x CSA: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após eliminação no Campeonato Gaúcho e o empate na estreia da Libertadores, o técnico Mano Menezes quer começar a Copa do Brasil com o pé direito. O adversário na terceira fase será o CSA, das Alagoas, clube atualmente na Série C do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre nesta terça-feira (11), às 20h, em Porto Alegre, onde o Colorado é o franco favorito.

LEIA MAIS: Precisando se afirmar, Inter recebe o CSA na estreia pela Copa do Brasil



O Colorado precisa da vitória após não ter conseguido resultado nas outras competições, e vai para o enfrentamento com um histórico positivo. São duas vitórias, um empate e uma derrota para o time nordestino. Dois confrontos aconteceram em 1989 e outros dois em 2019. Gabriel Mercado e Johnny treinam normalmente com o grupo. Gustavo Campanharo está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode participar fazer sua estreia com a camisa colorada. Renê está recuperado de lesão e deve ser o titular na lateral-esquerda.



Antes de embarcar para Porto Alegre, o técnico do CSA, Vinicius Bergantin, realizou treinos específicos com foco no jogo desta terça-feira. O Azulão vem em busca de um resultado favorável para garantir a vaga em casa e com o apoio da torcida.





PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Inter - Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Carlos De Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson (Pedro Henrique); Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.



CSA - Dalberson; Celsinho, Ednei, Rafael Forster e Rhuan; Almir Luan, Bruno Mathias e Yago Henrique; Gabriel Taliari, Tomas Bastos e Robinho. Técnico: Vinicíus Bergantin.



Arbitragem - Yuri Elino Ferreira da Cruz, auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Michael Correia. VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro.



SERVIÇO - INTER x CSA O Colorado precisa da vitória após não ter conseguido resultado nas outras competições, e vai para o enfrentamento com um histórico positivo. São duas vitórias, um empate e uma derrota para o time nordestino. Dois confrontos aconteceram em 1989 e outros dois em 2019. Gabriel Mercado e Johnny treinam normalmente com o grupo. Gustavo Campanharo está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode participar fazer sua estreia com a camisa colorada. Renê está recuperado de lesão e deve ser o titular na lateral-esquerda.Antes de embarcar para Porto Alegre, o técnico do CSA, Vinicius Bergantin, realizou treinos específicos com foco no jogo desta terça-feira. O Azulão vem em busca de um resultado favorável para garantir a vaga em casa e com o apoio da torcida.Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Carlos De Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson (Pedro Henrique); Luiz Adriano.Mano Menezes.Dalberson; Celsinho, Ednei, Rafael Forster e Rhuan; Almir Luan, Bruno Mathias e Yago Henrique; Gabriel Taliari, Tomas Bastos e Robinho.Vinicíus Bergantin.Yuri Elino Ferreira da Cruz, auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Michael Correia. VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro.

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS);

Horário: 20h (Brasília) desta terça-feira (11);

Transmissão: Amazon Prime Video.

INGRESSOS

As entradas estão disponíveis entre R$ 10,00 (sócio Academia do Povo) e R$ 180,00 (cadeira locada). Os associados precisam acessar o site Mundo Colorado para fazer o check-in. Para os não-sócios, os ingressos podem ser adquiridos até o dia do jogo de forma on-line, ao valor de R$ 120,00.