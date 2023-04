Copa do Brasil - Além do jogo do Inter, pela terceira fase do torneio, nesta terça-feira, se enfrentam: Volta Redonda x Bahia, às 16h30min, no Estádio Raulino de Oliveira; Botafogo-SP x Santos, às 19h, no Estádio Santa Cruz; Fortaleza x Águia de Marabá, no Castelão, e São Paulo x Ituano, no Morumbi, ambos os confrontos às 21h30min. Liga dos Campeões - Pelo jogo de ida das quartas de final, nesta terça-feira, às 16h, em Portugal, o Benfica recebe a Inter de Milão . No mesmo horário, em Londres, o Manchester City enfrenta o Bayern de Monique, protagonizando um dos maiores embates dessa edição. Futebol feminino - Brasil e Alemanha se enfrentam nesta terça-feira, às 13h, no último amistoso antes da Copa do Mundo. A partida será disputada no Estádio Max-Morlock, em Nuremberg, na Alemanha. O duelo terá transmissão da Globo e SporTV. Seleção brasileira - Fernando Diniz estava suspenso na final do Carioca e não pôde dar entrevista coletiva após o jogo para celebrar seu primeiro grande título como treinador. Nesta segunda-feira, o comandante do Fluminense falou sobre a goleada por 4 a 1 sobre o Flamengo que novamente o colocou na rota da CBF. Ele, contudo, preferiu se esquivar do assunto e fazer juras de amor ao clube. "Minha seleção brasileira no momento é o Fluminense. Não fico pensando na seleção. Se um dia isso vier a acontecer eu saberei responder, na hora certa", desconversou o técnico sobre a possibilidade de assumir a vaga de Tite, aberta desde a Copa do Catar. Goiás - Um dia após perder o título estadual para o rival Atlético-GO, a diretoria confirmou a demissão do técnico Guto Ferreira, que deixa o cargo ao lado do preparador físico Valdir Nogueira Júnior. O relacionamento dele com a diretoria era conturbada, porém, ele seguiu no cargo até o último jogo do Campeonato Goiano. Tênis de mesa - O brasileiro Hugo Calderano passou por dificuldades, mas conseguiu avançar em sua estreia no WTT Champions de Xinxiang, na China. Calderano disputou cinco sets contra o francês Simon Gauzy, e saiu vitorioso por 3 a 2 (11/8, 11/8, 6/11, 7/11 e 11/7), nesta segunda-feira. Ele chega às oitavas de final do torneio, que faz parte do Circuito Mundial.