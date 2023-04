Cristiano se revolta com postura do time rival após empate

Folhapress

Cristiano Ronaldo ficou irritado com a postura do time adversário no empate sem gols do Al Nassr com o Al-Feiha, no domingo (9), pelo Campeonato Saudita.Um vídeo mostra Cristiano deixando o campo com cara de poucos amigos e reclamando do jogo do Al-Feiha. "Vocês não querem jogar", diz Cristiano Ronaldo a um dos jogadores do outro time. Cristiano Ronaldo, que vinha de três gols em dois jogos, teve atuação apagada na partida.