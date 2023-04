Precisando se afirmar, Inter recebe o CSA na estreia pela Copa do Brasil

Após a eliminação no Gauchão para o Caxias, o Inter volta a jogar diante do seu torcedor. Nesta terça-feira, às 20h, o Colorado recebe o CSA, de Alagoas, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Beira-Rio. A estreia do time de Mano Menezes na competição vem um momento de questionamentos. Após o empate em 1 a 1 na estreia da Libertadores, diante do Independiente Medellín, na Colômbia, o clima ficou um pouco pesado entre o treinador e a imprensa. A partida, que terá transmissão exclusiva pela Amazon Prime Video, tem uma expectativa de público na casa dos 25 mil torcedores.

O histórico de duelos entre as equipes é favorável aos gaúchos, que somam duas vitórias, um empate e uma derrota. Foram dois confrontos na Copa do Brasil de 1989 e outros dois no Brasileirão de 2019. Outra relação entre os clubes vem envolve Adriano Gabiru. O autor do gol no Mundial de Clubes e 2006 foi formado nas categorias de base do time alagoano.

Franco favorito diante da equipe nordestina, o Inter segue com dúvidas pontuais em sua formação. Mano enfrenta dificuldades para compor o time. Mário Fernandes segue em tratamento no departamento médico e Bustos teve constatada uma lesão na coxa após a partida contra os colombianos. Por isso, a lateral-direita está desguarnecida e Igor Gomes, que volta de lesão e tem apenas quatro partidas pelo Colorado, deve ser o titular. Outra opção seria Gabriel Mercado improvisado.

Quem está de volta ao time é Renê. Depois de ficar de fora das semifinais do Gauchão, o lateral-esquerdo está recuperado da lesão na coxa direita e volta a ser titular. Já Gustavo Campanharo pode fazer sua estreia com a camisa colorada. Com o nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o meio-campista fica à disposição e pode entrar na segunda etapa.

No ataque, a dúvida segue sendo entre Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano. Mano poderá surpreender e mandar o time a campo com três atacantes.

Com isso, o Inter deve ser escalado com Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Carlos De Pena (Pedro Henrique), Alan Patrick e Mauricio; Wanderson (Pedro Henrique) e Luiz Adriano.

A direção deve apresentar nos próximos dias o meia-atacante Jean Dias, contratado junto ao Caxias. Outro que chega nesta semana para reforçar o elenco de Mano é o volante Rômulo, que atuou pelo Athletic no Campeonato Mineiro. O jogador de 23 anos, revelado pelo clube-empresa Desportivo Brasil, atuou ainda no Cruzeiro, La Serena, do Chile, e uma curta passagem pelo Juventude. Ele chega por empréstimo, com opção de compra.