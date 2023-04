Notas esportivas

Estaduais - Boa parte dos principais campeonatos estaduais do País decidiram seus campeões neste final de semana. No sábado, o Ceará foi campeão cearense ao empatar com o Fortaleza em 2 a 2 (2 a 1 no jogo de ida), enquanto o Criciúma repetiu o 1 a 0 da ida contra o Brusque e conquistou o Catarinense. O CRB, por sua vez, é campeão alagoano, após 2 a 0 no ASA (tinha vencido a ida por 1 a 0).

Estaduais 2 - No domingo, pelo Campeonato Mineiro, teve Atlético-MG 1x0 América-MG, com o Galo sagrando-se tetracampeão (no agregado, 4x2). No Paulistão, o Palmeiras reverteu a vantagem do Água Santa (2 a 1 na ida), fazendo 4 a 0 e conquistando o bicampeonato. O título paranaense é do Athletico-PR, que empatou sem gols com o Cascavel (havia vencido a ida por 2 a 1). E o Goiás é o novo campeão goiano, após fazer 3 a 1 no Atlético-GO, revertendo a derrota de 2 a 0 no jogo de ida. A segunda partida da final do Carioca, entre Fluminense e Flamengo, não estava concluída até o fechamento da edição.

Finalíssima feminina - As brasileiras foram derrotadas pela Inglaterra, nos pênaltis, em jogo na última quinta-feira. Após 1 a 1 no tempo normal, as inglesas venceram as penalidades por 4 a 2.

Ginástica - A brasileira Bárbara Domingos conquistou o ouro da fita no Grand Prix de Thiais, cidade da região metropolitana de Paris, na França, e se tornou a primeira brasileira a subir no pódio de um Grand Prix. A atleta de 23 anos tirou 31.100, sua maior nota com o equipamento na temporada.

UFC - O brasileiro Alex Pereira Poatan foi nocauteado por Adesanya no evento 287 do Ultimate Fighting Championship (UFC), neste sábado, em Miami (EUA). Poatan avançou contra o nigeriano, sofreu um golpe atordoante no contra-ataque, e, depois, uma sequência de socos que o derrubou aos quatro minutos e 21 segundos do segundo round. Com o resultado, Adesanya recuperou o cinturão dos pesos médios (83,9kg).