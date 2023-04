"É um sonho de criança sendo realizado", diz Campanharo em sua apresentação no Inter

O meio-campista Gustavo Campanharo chegou ao Inter nesta quinta-feira (6) e já foi apresentado como novo reforço. O atleta de 30 anos assinou com o Inter até 2024 após a rescisão de seu contrato com o clube turco Kayserispor – por causa dos terremotos que assolaram o país, ele preferiu retornar ao Brasil. A confirmação da liberação veio na sexta-feira (31) e o meio-campista logo acertou com o Colorado. Campanharo contou sobre a família colorada e se emocionou ao vestir a camisa vermelha. Como foram as tratativas para vir ao Inter e a sua batalha contra a Covid-19? Gustavo Campanharo - Para mim é uma honra estar aqui vestindo essa camisa. É um sonho de criança sendo realizado, sendo Colorado e de família colorada. Em relação à Covid, passei por uma cirurgia. Foi um período de superação e de aprendizado, momentos que refleti bastante, mas que foi superado. Passei por momentos difíceis, fiquei internado no hospital, e nesse tempo a gente reflete e tirar lições. Sempre nas situações difíceis, nos fortalecemos. Foi assim comigo. Me recuperei 100% e hoje posso jogar 100%. Como foi contar para a família que iria jogar no Inter?Campanharo - Foi uma emoção muito grande. Desde criança era um sonho vestir essa camisa. Desde que comecei a jogar futebol, sempre tive como objetivo jogar aqui no Inter. Procurei manter a informação em sigilo e, quando as conversas evoluíram, pude ligar para todo mundo e dar a notícia emocionado. Depois de todas essas idas e vindas, hoje estar aqui nesse lugar e vestir essa camisa é uma emoção muito grande. Tenho certeza que a gente tem muita história pela frente e, se depender de mim, eu vou honrar essa camisa. Como foi a transição de meia para primeiro volante na Europa?Campanharo - Fazia outra função, um pouco mais avançado, segundo volante e fiz função de meia. Quando cheguei na Turquia, teve um treinador que viu essa característica em mim e me recuou para primeiro volante. A partir daí, aumentei meus números e minha imposição em campo foi outra. Hoje, posso dizer que eu sou um número cinco e me sinto bem nessa função. Você já pode atuar contra o CSA pela Copa do Brasil, na terça-feira? Campanharo - Eu vinha treinando, mas a gente teve a parada de jogos por causa da Data Fifa. Mas eu vinha treinando, estou com ritmo de jogo. Me sinto bem física e mentalmente, estou muito motivado, mas depende de a comissão saber o momento certo. Apenas dois dias que não estou em treinamento, até por causa da viagem para cá. Estou bem e pronto quando o treinador quiser me colocar. Você teve uma parceria importante na Turquia com Pedro Henrique. Está preparado para fazer dupla com o atacante? Campanharo - Tive uma conversa com ele. A gente reeditar essa dupla no Inter. Tivemos momentos muito felizes na Turquia. Temos uma amizade muito bacana. Ele pôde me contar como as coisas funcionam aqui dentro, todo o profissionalismo. Chego para tentar agregar, dar meu máximo, ajudar da melhor maneira possível e quem sabe reeditar essa dupla, que foi muito feliz na Turquia. Como a experiência na Turquia pode te ajudar no Inter? Campanharo – Conhecendo outros países, outras culturas, a gente acaba tendo que amadurecer muito rápido. É outro mercado, acabamos aprendendo bastante a parte tática na Europa. Evoluí muito lá fora. Isso pode agregar bastante aqui no Inter. Amadureci muito rápido e com 31 anos me sinto maduro e pronto para dar o meu melhor. Qual teu estilo de jogo? Volante “mordedor” ou marcador técnico? Campanharo - Hoje me considero um mordedor. Essa função requer isso. Vejo também, pelos meus números, quando comecei a atuar como primeiro volante, era um dos líderes de desarmes na Turquia. Sou um cara que agride muito a bola. Não consigo ficar olhando o cara vir para cima e não tomar uma atitude. Sou um cara um pouco agressivo. Tive que mudar minhas características quando entrei nessa função. Chegou a jogar contra o Enner Valencia? Campanharo - É um grande jogador. Tive alguns jogos contra ele. É um jogador de muita qualidade. Tive alguns lances com ele, dei uma chegada um pouco mais forte e a gente se estranhou dentro do campo. Mas quando a bola saiu, a gente se cumprimentou. Coisa de partida. É um grande jogador que, se vier, vai agregar e ajudar muito. Espero que ele venha.