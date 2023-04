Libertadores - Pelo Grupo E, nesta quinta-feira, o Corinthians visita o Liverpool, às 19h, no estádio Centenário, no Uruguai. No mesmo horário, pelo Grupo G, às 19h, o Atlético-MG recebe o Libertad-PAR, no Mineirão. Sul-Americana - Nesta quinta-feira, pelo Grupo A, o Botafogo viaja ao Chile para enfrentar o Magallanes, às 21h, no estádio El Teniente. Ao mesmo tempo, o Bragantino encara o Tacuary, no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, pelo Grupo C. Já o São Paulo enfrenta o Tigre, às 21h, no Estádio José Dellagiovanna, na Argentina, pelo Grupo D. Copa do Rei - Na tarde desta quarta-feira, o Real Madrid reverteu o 1 a 0 sofrido no jogo de ida e goleou o Barcelona por 4 a 0, em pleno Camp Nou, e avançou à final do torneio. Benzema foi o nome do jogo com três gols marcados só no segundo tempo. Vini Jr. havia marcado o primeiro da goleada. Finalíssima feminina - Nesta quinta-feira, às 15h45min, no Estádio de Wembley, em Londres, Brasil e Inglaterra medem forças no duelo que reúne as vencedoras de Copa América e Eurocopa. O torneio foi firmado em outubro do ano passado, a partir da parceria entre Uefa e Conmebol. O evento também servirá de teste para as duas equipes que estarão na Copa do Mundo Feminina em julho e agosto, na Austrália e na Nova Zelândia. Futebol feminino - Técnica da seleção brasileira, a sueca Pia Sundhage afirmou que o Brasil precisa melhorar para sediar uma Copa do Mundo. Ela foi questionada sobre o País como sede do Mundial de 2027 e cobrou mudanças estruturais no futebol feminino por aqui. "Quando você sedia um grande evento como esse, é um legado com relação à estrutura e organização. Não é só durante aquelas semanas ou mês do torneio. (...) O Brasil precisa melhorar se quiser sediar a Copa. No momento não temos seleção sub-15, sub-16, tem meninas que querem representar o Brasil e não podem". Falecimento - O pernambucano Rinaldo Luís Dias Amorim morreu nesta quarta-feira, aos 82. Rinaldo era ex-jogador de futebol, ídolo do Náutico e amigo de Pelé. Ele havia sido internado para tratar um quadro de anemia. Rinaldo foi companheiro de Pelé ao jogar a Copa das Nações em 1964.