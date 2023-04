Internacional estreia com empate na Libertadores no dia do 114º aniversário

Agência Estado

Nesta terça-feira, dia em que completou 114 anos de história, o Internacional estreou com empate na Copa Libertadores, ao ficar no 1 a 1 com o Independiente Medellín, na Colômbia, em duelo válido pelo Grupo B.O resultado foi bom para o time gaúcho, eliminado da final do campeonato estadual. A equipe volta a atuar pela principal competição sul-americana dia 18, quando vai receber no Beira-Rio o venezuelano Metropolitanos na segunda rodada.O Inter não se incomodou de estar atuando no campo do adversário e teve uma postura agressiva, ficando mais com a posse de bola. Alan Patrick foi o destaque, concentrando toda a organização das jogadas.O Medellín, assustado com a atitude do rival brasileiro, só foi se encontrar em campo, aos 18 minutos, quando Pardo acertou uma bomba da entrada da área e assustou muito o goleiro Keiller.Mas a primeira grande chance na primeira etapa foi do Inter. Aos 21 anos, Alan Patrick escapou pelo meio e encontrou Luiz Adriano livre entre a zaga colombiana. O atacante bateu colocado, mas o goleiro Vásquez fez grande defesa.A resposta do Medellín veio aos 35 minutos, após falha da zaga do Inter, a bola sobrou para o oportunistaatacante Pons, que finalizou para defesa corajosa de Keiller. O goleiro acabou se machucando na jogada.Nos últimos quinze minutos da primeira etapa os times se revezaram no ataque, trocaram passes, mas não conseguiram criar novas oportunidades de gol.Os times voltaram do intervalo mais velozes. O Medellín concentrou suas jogadas pela direita com o veloz Cetre. E foi dali que saiu um cruzamento, aos sete minutos, no qual Keiller saiu mal e trombou com Mercado. A bola sobrou para Moreno, que só teve o trabalho de tocar de cabeça para abrir o placar.Em desvantagem, o técnico Mano Menezes fez alterações no Inter. A principal delas foi a entrada do artilheiro Pedro Henrique, que tentou várias jogadas, mas não sem sucesso. Na melhor chance, o atacante chutou forte, mas Vásquez fez outra boa defesa.Mesmo sem boa técnica, o Inter insistiu e conseguiu o empate, aos 40 minutos. Lucca acreditou em uma bola perdida na esquerda. O cruzamento foi para Wanderson, que obrigou Vásquez a mais uma bela defesa, mas no rebote Alan Patrick, o melhor do Inter em campo, bateu firme para fazer 1 a 1.Daí até o final, o time gaúcho ficou em seu campo e não correu grandes riscos diante do Medellín, que, desesperado, não conseguiu criar oportunidades de gol.Pelo Grupo D, o The Strongest derrotou o River Plate, por 3 a 1, em La Paz, na Bolívia, na estreia do Grupo B, que ainda tem Sporting Cristal e Fluminense, que se enfrentam nesta quarta-feira, em Lima, no Peru.FICHA TÉCNICAINDEPENDIENTE MEDELLÍN 1 x 1 INTERNACIONALINDEPENDIENTE MEDELLÍN - Vásquez; Monroy Ararat, Víctor Moreno, Cadavid e Londoño; Alvarado, Dani Torres e Pardo; Batalla (Loaiza), Pons e Cetre (Yulián Gómez). Técnico: David González.INTERNACIONAL - Keiller; Bustos, Vitão, Mercado (Rodrigo Moledo) e Thauan Lara; Johnny (Baralhas), Carlos de Pena, Maurício (Pedro Henrique), Alan Patrick (Matheus Dias) e Wanderson; Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Mano Menezes.GOLS - Victor Moreno aos sete e Alan Patrick aos 40 minutos do segundo tempo.ÁRBITRO - Facundo Tello (ARG).CARTÕES AMARELOS - Dani Torres e CetreRENDA E PÚBLICO - Não divulgados.LOCAL - Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia.