Libertadores - Pelo Grupo A, nesta quarta-feira, no Equador, às 21hi, o Flamengo visita o Aucas. Mais tarde, às 21h, no Chile, o Ñublense encara o Racing-ARG. Pelo C, no Paraguai, às 21h, o Cerro Porteño recebe Barcelona de Guayaquil-EQU e, às 21h30min, em La Paz, o Palmeiras visita o Bolívar. Em partida isolada do Grupo D, no Peru, o Fluminense enfrenta o Sporting Cristal, às 21h30min, em Lima. E pelo F, às 23h, também no Peru, o Deportivo Pereira pega o Colo-Colo-CHI. Sul-Americana - Pelo Grupo H, o Fortaleza recebe o Palestino-CHI na estreia da fase de grupos, às 19h, na Arena Castelão. Outro brasileiro, o América-MG encara o Peñarol-URU na Arena Independência, às 21h, pelo Grupo F. Bragantino - Nesta terça-feira, o Massa Bruta anunciou o atacante uruguaio Ignacio Laquintana, com contrato até 2027. Nos últimos dias, o clube anunciou o zagueiro Eduardo Santos, do Slavia Praga, por empréstimo até o fim do ano, os atacantes Henry Mosquera, do Envigado, da Colômbia, até 2027, e Eduardo Sasha, do Atlético-MG, até 2025. Fórmula 1 - O CEO da McLaren, Zak Brown desafiou Toto Wolff, da Mercedes, para uma luta de boxe em Las Vegas. Brown espera ansiosamente pelo GP em novembro, que acontecerá na cidade. "Quando formos a Las Vegas, pelo que Vegas é conhecida? Pequena luta de boxe? Estou pronto", disse o CEO ao chefe da Mercedes. Felipe Massa - Vice-campeão mundial de Fórmula 1 em 2008, o piloto brasileiro admite que poderá acionar a categoria e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) na Justiça para assegurar a conquista que não veio naquele ano por apenas um ponto. O piloto brasileiro estuda as ações legais por causa de declarações recentes de Bernie Ecclestone, ex-chefão da categoria, de que sabia da manipulação do resultado do GP de Cingapura daquele ano e de que Massa poderia ter ficado com aquele título mundial, desbancando Lewis Hamilton.