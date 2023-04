Libertadores - Pelo Grupo B, o do Inter, às 23h, na Venezuela, o Metropolitanos encara o Nacional-URU. Pelo D, às 19h, na Bolívia, o The Strongest enfrenta o River Plate-ARG. Pelo E, às 19h, em Buenos Aires, o Argentinos Juniors recebe o Independiente del Valle. E pelo G, às 19h, o Athletico-PR vai até Lima, no Peru, para enfrentar o Alianza Lima.

Sul-americana - Pelo Grupo G, o Goiás recebe o Santa Fé-COL, às 19h, no Estádio da Serrinha. Já pelo Grupo E, o Santos viaja até a Bolívia para enfrentar o Blooming, no estádio Ramón Tahuichi Aguilera, às 21h30min.

Botafogo - O clube carioca fechou a contratação do atacante Diego Hernández, de 22 anos do Montevideo Wanderers (URU). Ele chegará ao clube na janela do meio da temporada. Diego teve 70% dos direitos econômicos comprados por cerca de U$ 2,2 milhões (R$ 11,1 milhões).

Corinthians - O Timão entregou a lista com 50 jogadores para a Copa Libertadores da América e deixou o meia Luan de fora. O jogador ex-Grêmio vive péssima fase no clube paulista, onde tem contrato até julho deste ano. Ele retornou de empréstimo do Santos, mas não faz parte dos planos do Corinthians para a temporada.

Vôlei - O atleta Wallace foi suspenso por post ameaçando o presidente Lula e fica fora da reta final da Superliga. O jogador do Cruzeiro foi punido pelo Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB) com 90 dias de suspensão, de 3 de fevereiro a 3 de maio. A entidade condenou Wallace unanimemente por "ato antiético de promover e incitar a violência por meio da internet e das redes sociais". O jogador também fica impedido de representar a seleção brasileira até 3 de fevereiro de 2024.

Jiu-jítsu - A mãe do lutador Leandro Lo fundou um instituto graças a doações de amigos e fãs do lutador assassinado no ano passado em uma boate em São Paulo. O Instituto Leandro Lo foi inaugurado no sábado e ocupa uma sala na Vila Prudente, Zona Leste da capital paulista. O espaço foi alugado graças a doações e a venda de camisetas com a foto do lutador.

Entretenimento - Após demissão da TV Globo e sucesso em sua primeira transmissão do Paulistão na Record, o narrador Cleber Machado se juntará à equipe do Amazon Prime Video para a cobertura da Copa do Brasil.