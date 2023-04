Estaduais - A maioria dos principais campeonatos pelo País teve a disputa dos jogos de ida neste final de semana. No sábado (1º), pelo Carioca: Flamengo 2x0 Fluminense; Mineiro: América-MG 2x3 Atlético; Cearense: Fortaleza 2x1 Ceará; Paranaense: Cascavel 1x2 Athletico-PR; Catarinense Criciúma 1x0 Brusque; Alagoano ASA 0x2 CRB. No domingo, jogaram pelo Paulista: Água Santa 2x1 Palmeiras; Goiano: Atlético-GO 2x0 Goiás. Já pelo Baiano, a partida de volta teve Bahia 3x0 Jacuipense. Com o resultado, o Tricolor Baiano ficou com o título. Chelsea - Classificado às quartas de final da Champions, Graham Potter foi demitido do clube inglês neste domingo. A imprensa britânica e alemã informa que Julian Nagelsmann, ex-Bayern de Munique, é o favorito para ser o novo treinador. Luis Enrique e Mauricio Pochettino também são especulados. Jorge Jesus - Segundo o jornal A bola, o técnico português estaria na mira da seleção da Arábia Saudita para substituir Hervé Renard. Seu contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, termina em maio. Fórmula 1 - Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP da Austrália, na madrugada deste domingo, em Melbourne. Lewis Hamilton (Mercedes), em 2º, e Fernando Alonso (Aston Martin) completaram o pódio. A prova teve três bandeiras vermelhas e durou mais de 2h30min. A primeira foi na 10ª volta, a segunda na volta 57, e a terceira, logo após a 2ª largada. A F-1 volta apenas no dia 30 de abril para a disputa do GP do Azerbaijão, no Circuito Urbano de Baku. Stock Car - Daniel Serra foi estratégico para sair da 5ª posição e vencer a corrida 1 na abertura da temporada. Bruno Baptista, da RCM, defendeu a pole o quanto pôde, mas perdeu a posição para Serra e terminou em segundo. Ricardo Zonta foi o terceiro. Já a corrida 2 teve vitória de Thiago Camilo, seguido por Ricardo Maurício e Felipe Fraga. Judô - Rafaela Silva voltou a ser número 1 do mundo. Neste domingo, a Federação Internacional de Judô (IJF) atualizou o ranking mundial depois do Grand Slam de Antália, e a bicampeã mundial assumiu a liderança da categoria até 57kg graças ao ouro conquistado na Turquia na sexta-feira. O Brasil conta com mais seis judocas no top 10: Beatriz Souza, Ketleyn Quadros, Mayra Aguiar, Daniel Cargnin, Guilherme Schimidt e Rafael Silva.