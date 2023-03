Caxias x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Interior e Capital voltam a medir forças para decidir quem será o campeão gaúcho. Neste sábado (1), pelo duelo de ida das finais do Estadual, Caxias e Grêmio começam a decidir a edição 2023 do Gauchão. Após eliminar o Inter, o time da Serra quer repetir a equipe comandado por Tite em 2000 e conquistar o bicampeonato. Já o Tricolor tenta o hexacampeonato, o terceiro em sua história.

Os donos da casa chegam na final com seis desfalques. Depois da confusão no Beira-Rio, os volantes Vini Guedes e Marciel foram expulsos e estão suspensos. Outros três atletas pertencem ao próprio Grêmio e não podem atuar por questões contratuais: o volante Pedro Cuiabá e os atacantes Wesley Pomba e Ronald. Já o atacante Bustamante, fora dos planos e com contrato até o fim do Gauchão, antecipou sua saída.

Já o Grêmio teve duas baixas de última hora, O zagueiro Kannemann, com desconforto muscular, e o meio-campista Felipe Carballo, com uma forte gripe, nem subiram à Serra. Além deles, Portaluppi já não conta Thiago Santos, negociado com o Fluminense. Lucas Silva deve iniciar a partida ao lado de Villasanti.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Caxias: Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai; Marlon, Moacir e Peninha; Diego Rosa, Jean Dias e Eron. Técnico: Thiago Carvalho.

Grêmio - Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini e Reinaldo; Villasanti, Lucas Silva, Bitello, Cristaldo e Vina; Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem - Anderson Daronco, auxiliado por Mauricio Coelho Silva Penna e Maira Mastella Moreira. VAR: Jose Antonio Chaves Franco Filho.

SERVIÇO - CAXIAS x GRÊMIO

Local: Estádio Centenário, Caxias do Sul (RS);

Horário: 16h30min (Brasília) deste sábado (1);

Transmissão: RBSTV e Premiere.