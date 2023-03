FGF define arbitragens para os dois jogos decisivos do Estadual

Nesta quinta-feira (30), a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) definiu a arbitragem para os dois jogos decisivos das finais do Campeonato Gaúcho entre Grêmio e Caxias. Para a partida deste sábado, no Estádio Centenário, o juiz será Anderson Daronco. Ele será auxiliado por Mauricio Coelho Silva Pena e Maíra Mastella. O árbitro de 42 anos fará sua terceira partida neste Gauchão e ainda não apitou jogos dos finalistas.

LEIA MAIS: Caxias e Grêmio começam decisão do Gauchão

Já o duelo decisivo na Arena, no dia 8, terá o comando de Leandro Vuaden. Os auxiliares serão Rafael da Silva Alves e Jorge Eduardo Bernardi. O juiz de 47 anos já apitou oito jogos neste Estadual. Do Grêmio, ele comandou as vitórias por 2 a 0 sobre o Esportivo e o 2 a 1 no Grenal. Já da equipe grená, Vuaden apitou dois empates: 2 a 2 com o Inter e o mesmo placar no clássico com o Juventude.