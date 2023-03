Mundial sub-20 - A Argentina deu vexame no Sul-Americano da categoria ao cair ainda na primeira fase, com somente três pontos em quatro jogos. Sem vaga no Mundial, o país se colocou à disposição da Fifa para ser a sede após a competição ser retirada da Indonésia, que foi contra a participação de Israel e acabou punida pela entidade pela disputa política. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, ficou empolgado com a possibilidade e prometeu resposta em até três dias. Não há outro concorrente. Premier League - O Campeonato Inglês anunciou nesta quinta-feira (30) que será mais rigoroso nos processos de aprovação de novos proprietários de clubes da liga, excluindo os que forem considerados culpados por ataques aos direitos humanos. As novas regras preveem que os condenados sejam automaticamente desclassificados. Entre os delitos que configuram a desqualificação estão: violência, corrupção, fraude, fraude fiscal ou crimes de ódio (xenofobia, antissemitismo ou homofobia). Futebol feminino - A técnica Pia Sundhage não para de acumular problemas na seleção brasileira. Nesta quinta-feira, a comandante ficou sabendo que a goleira Lorena, do Grêmio, titular da equipe nacional, vai ter de passar por cirurgia no joelho, deve se afastar dos gramados por pelo menos seis meses, e está fora da Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, entre 20 de julho a 20 de agosto. Fórmula 1 - Com uma disputa acirrada entre os dois pilotos da Red Bull (Max Verstappen e Sergio Pérez) e o bicampeão Fernando Alonso, da Aston Martin, voltas à pista neste final de semana para a disputa da 3ª etapa do Mundial. O GP da Austrália será disputado na madrugada deste domingo, às 2h. O treino classificatório será no sábado, no mesmo horário. Stock Car - A temporada de 2023 será inédita e a realização de um sonho para Rubens Barrichello. Aos 50 anos de idade, o piloto, que é o atual campeão da categoria, entra para mais um ano de carreira realizando o sonho de dividir a equipe com o filho Dudu. Os dois serão os pilotos da Mobil Full Time Sports na maior categoria do automobilismo nacional e já estarão na pista pela equipe na abertura da temporada neste fim de semana, em Goiânia. A prova dupla será disputada neste domingo às 11h30min e 12h20min. O treino classificatório será neste sábado, às 13h.