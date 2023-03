Arrascaeta trata lesão e está fora das finais do Campeonato Carioca

O Flamengo não contará com o meia Arrascaeta nos dois jogos da final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense. As partidas acontecem no sábado (1) e no próximo dia 9. O uruguaio trata uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.



A volta aos gramados deve acontecer somente entre o fim de abril e o início de maio. A informação foi divulgada, primeiramente, pela ESPN e confirmada pelo UOL. Arrascaeta deve ser ausência também na estreia na Libertadores, no dia 5, contra o Aucas.

O jogador se lesionou no dia 19 de março, no segundo jogo da semifinal do Carioca, contra o Vasco. Ele chegou a ser cortado dos amistosos da seleção uruguaia por conta do problema.



PUBALGIA INCOMODA ARRASCAETA DESDE 2022



Arrascaeta vem sofrendo também com uma pubalgia desde o ano passado. O meia atuou no sacrifício em muitas ocasiões por conta do problema, principalmente no segundo semestre.



O uruguaio jogou com dores, por exemplo, nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores de 2022. O problema na região é crônico e Arrascaeta faz tratamentos específicos para minimizar as dores.