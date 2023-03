Alonso se mantém 'realista' e vê GP da Austrália como novo teste para a Aston Martin

Após subir no terceiro lugar do pódio nas duas primeiras etapas da Fórmula 1, no Bahrein e na Arábia Saudita, Fernando Alonso não se arrisca a colocar a Aston Martin como segunda força da temporada, atrás de Red Bull, que fez duas dobradinhas com Max Verstappen e Sergio Pérez. O espanhol bicampeão mantém um discurso cauteloso e vê a necessidade de avaliar o desempenho a cada corrida para ter um diagnóstico mais preciso sobre o nível em que sua equipe se encontra.

"O carro teve um desempenho muito bom em dois circuitos diferentes até agora. No entanto, nossos pés permanecem no chão e somos realistas. Sabemos que, para continuar alcançando bons resultados, precisamos entregar em todas as áreas da equipe", comentou Alonso.

O piloto da Aston Martin considera o GP da Austrália, marcado para este final de semana, como mais um teste, pois o Circuito de Albert Park oferece elementos diferentes daqueles presentes em Riad e Sakhir, palcos das primeiras corridas, e ainda passou por uma mudança de traçado em relação ao ano passado. Além disso, destaca a importância de conseguir um bom resultado nos treinos classificatórios.

"Na Austrália, a corrida é sempre divertida, e estou curioso para ver como a pista difere dos anos anteriores. Vai ser ainda mais rápido do que no ano passado e esperamos ver mais ultrapassagens. Mas, como sempre, a qualificação provavelmente será fundamental em Albert Park, por isso precisamos garantir um sábado forte para nos colocar na melhor posição possível para marcar o máximo de pontos possível", afirmou.

Com os dois pódios conquistados nas corridas iniciais de 2023, Alonso ocupa a terceira colocação do Mundial de Pilotos, com 30 pontos. Max Verstappen é o líder, com 43, e seu companheiro Sergio Pérez é o segundo, com 42. O GP da Austrália será disputado na madrugada de domingo, a partir das 2 horas (de Brasília).