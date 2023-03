Futebol feminino - O troféu da Copa do Mundo é do Brasil - pelo menos até esta quinta-feira (30). A taça original, que será entregue pela Fifa à seleção campeã no meio do ano, foi exibida em frente ao Cristo Redentor nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro. Um dos maiores símbolos do País, o monumento no alto do Morro do Corcovado foi o local escolhido para registrar a chegada do troféu durante o "Tour da Taça". Robinho - O ministro do STJ Francisco Falcão permitiu que a Associação Nacional da Advocacia Criminal (Anacrim) faça parte do processo que pode levar Robinho à prisão. A associação defende a liberdade do ex-jogador. Dessa forma, o STJ aceitou como "amicus curiae" na ação que julga se o ex-jogador deve ou não ser preso. Um "amicus curiae" (amigo da corte) pode participar do processo, apresentar documentos e argumentar oralmente.