Dupla Grenal encara times do Nordeste; Brasil-Pel e Ypiranga pegam pedreiras

Sorteio realizado nesta quarta-feira (29) na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, definiu os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Estão na disputa 32 equipes, que lutam para avançar às oitavas de final.

Entram agora na competição 12 clubes, que se juntam aos 20 que sobreviveram às duas primeiras etapas. Os duelos, de ida e volta, ocorrerão entre os dias 11 e 27 de abril e ainda terão suas datas específicas estabelecidas.

A dupla Grenal enfrentará times do Nordeste nesta fase. Enquanto o Grêmio iniciará o duelo visitando o ABC-RN, em Natal, o Inter recebe o CSA, das Alagoas. Com isso, gremistas decidem a vaga em casa e os colorados em Maceió.

Os outros dois gaúchos não tiveram muita sorte nas bolinhas e terão pedreiras pela frente. O Ypiranga enfrentará o Botafogo, decidindo a vaga no jogo da volta no Rio de Janeiro. Já o Brasil encara o Atlético-MG e a primeira partida será em Minas, com isso a decisão será no Bento Freitas, em Pelotas.

Atual campeão, o Flamengo jogará contra o Maringá, iniciando a disputa no Paraná. Vice na última edição, o Corinthians enfrentará o Remo e decidirá a disputa em casa. Já o Palmeiras terá pela frente o Tombense, com a primeira partida em São Paulo.

Santos e São Paulo terão embates paulistas. A formação alvinegra vai encarar o Botafogo, confronto que terá início em Ribeirão Preto. A agremiação tricolor receberá o Ituano antes de brigar pela classificação fora de seus domínios.

CONFIRA OS CONFRONTOS

(Times à esquerda têm mando de campo)

Botafogo-SP x Santos

Nova Iguaçu x América-MG

Coritiba x Sport

Náutico x Cruzeiro

Atlético Mineiro x Brasil-Pel

Volta Redonda x Bahia

Ypiranga-RS x Botafogo

ABC x Grêmio

Maringá x Flamengo

São Paulo x Ituano

Fluminense x Paysandu

Remo x Corinthians

Inter x CSA

Fortaleza x Águia de Marabá

CRB x Athletico Paranaense

Palmeiras x Tombense